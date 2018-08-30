Астрономы зафиксировали загадочный ритмичный сигнал из другой галактики

Галактика располагается на расстоянии 456 млн световых лет от Земли.

Астрономы из Ягеллонского университета в Кракове зафиксировали ритмичные колебания в гамма-излучении блазара Markarian 501 (Mrk 501), который располагается на расстоянии 456 млн световых лет от Земли.

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Как сообщает zn.ua со ссылкой на Phys.org, точная причина этого явления пока не ясна. Блазары являются активными ядрами галактик с релятивистскими струями, которые направлены в сторону наблюдателя. Они являются особой разновидностью квазаров, в центре которых располагается сверхмассивная черная дыра. Markarian 501 относится к лацертидам - мощным источникам электромагнитного излучения, которые испускают радиацию во всех диапазонах спектра.

В ходе исследования ученые проанализировали данные, которые были получены в ходе наблюдений Mrk 501 с помощью орбитальной обсерватории Fermi Gamma-ray Space Telescope в период с августа 2008 года по июнь 2018 года. Они обнаружили отчетливые квазипериодические колебания, повторяющиеся примерно каждые 332 дня. Однако при этом изменения в интенсивности гамма-лучей ослабевали в течение последних лет.

По мнению исследователей, возможной причиной этого явления может быть присутствие в блазаре двойной сверхмассивной черной дыры.

Ранее сообщалось о том, что ученые разработали "план побега" информации из черной дыры, который бы не нарушал всех законов классической и квантовой физики, и рассказали о том, как подобный эксперимент можно было бы провести на практике. Для него потребуется астронавт, который будет находиться у "горизонта событий", электрон, который он будет держать в руках, и информация о направлении движения (спине) черной дыры. Измерив спин черной дыры и то, какими свойствами обладают частицы света, порождаемые излучением Хокинга, астронавт "отпускает" электрон за горизонт событий.