В ходе расследования катастрофы MH17 было исследовано 5,5 миллиарда страниц в интернете

Это блоги и форумы, а также страницы социальных сетей, где публиковались, среди прочего, фотографии и видеоматериалы из восточной Украины, сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

Отмечается, что прокурор Нидерландов Фред Вестербеке, который является координатором оперативно-следственной группы, подчеркнул, что следствие сосредоточилось на определении точной причины авиакатастрофы и установлении лиц, которые несут за нее ответственность.

«С самого начала Генеральная прокуратура исходила из того, что речь идет о подозрении в умышленном убийстве, причинении авиакатастрофы со смертельным исходом и военное преступление», - сообщил Вестербеке.

Следователями собраны свидетельства очевидцев, в том числе и тех, кто до сих пор находится в центре конфликта.

На электронную адресную ящик продолжают поступать сообщения, ценные фото - и видеоматериалы, важная информация.

Читайте такжеСБУ: Следователи нашли свидетелей падения MH17, которые могут указать на сообщников террористовСледователи подчеркивают, что будет проведено детальное расследование возможности применения ракетной установки БУК, которая относится к зенитно-ракетным комплексам средней дальности российского производства. В то же время, следствие должно исключить возможность применения иного вида оружия.

«Мы не можем останавливаться на том, что является вероятным или в каком направлении больше всего доказательств. Безоговорочные доказательства должны исключать каждую реальную альтернативу, каждую возможность того, что в основе катастрофы была другая причина», - подчеркнул координатор следственной группы.

«Окончательной целью для нас является то, чтобы судом на открытом заседании было установлено - не может быть никакого сомнения в том, что подозреваемый или подозреваемые, которые предстанут перед судом, являются виновными в авиакатастрофе», - отметил голландский следователь.

Как сообщал УНИАН, 17 июля в небе над Донецкой областью был сбит Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Самолет, по предварительной информации, был сбит с зенитно-ракетного комплекса «Бук». На борту самолета находилось 298 человек, в том числе 15 членов экипажа.