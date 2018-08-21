Сбой в стриминговом сервисе Twitch позволил пользователям читать чужие сообщения

Проблема распространялась только на Twitch Messages, но не затронула сообщения Twitch Whisper.

Недавно разработчики популярной стриминговой платформы Twitch отключили «устаревшую» функциональность Twitch Messages, а теперь обнаружили, что отключение сопровождалось неприятной ошибкой.

Разработчики подчеркивают, что проблема распространялась только на Twitch Messages, но не затронула сообщения Twitch Whisper, сообщает xakep.ru.

"5 мая 2018 года Twitch удалил "устаревшую" функцию Messages и предоставил пользователям возможность скачать архив с прошлыми сообщениями. Через баг в коде, ответственном за генерацию файлов этих архивов, который уже был исправлен, небольшой процент сообщений попал не в те архивы. В результате некоторые пользователи, скачавшие свои сообщения, могли обнаружить в архиве одно или несколько ваших сообщений", - говорится в сообщении разработчиков.

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Теперь пользователи могут посетить страницу twitch.tv/messages/archive и проверить, утекли ли их личные сообщения в чужие архивы.

Пользователи уже делятся подробностями случившегося в социальных сетях. Так, многие обнаружили, что утечка затронула сообщения с конфиденциальными и личными данным, а некоторые заметили, что сообщения утекали целыми директориями. К примеру, в чужие архивы попадали личные данные победителей розыгрышей, которые те присылали организаторам для получения приза.