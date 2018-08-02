WhatsApp введет плату для бизнеса за общение с клиентами

Поскольку отправка некоторых сообщений будет платной, компаниям придется быть более избирательными в использовании этой возможности.

Мессенджер WhatsApp вводит плату для компаний за отправку сообщений клиентам. Новшество распространится на сообщения от служб поддержки и рекламы.

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«С тех пор, как мы запустили приложение WhatsApp Business, люди говорили нам, что им гораздо быстрее написать компании в чате, чем звонить или послать ей e-mail. Сегодня мы расширяем нашу поддержку бизнеса, которому требуются продвинутые инструменты для общения с клиентами», - говорится в блоге WhatsApp.

Поскольку отправка некоторых сообщений будет платной, объясняет WhatsApp, компаниям придется быть более избирательными в использовании этой возможности, так что чаты клиентов станут свободнее.

Мессенджером WhatsApp пользуются около 1,5 млрд пользователей. Он принадлежит Facebook. Клиенты могут написать той или иной компании, используя, в частности, специальную кнопку на ее странице в социальной сети.