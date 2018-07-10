YouTube потратит $25 миллионов на борьбу с фейковыми новостями

Новостные ролики будут сопровождаться подборкой источников, а содержание видео планируется проверять на достоверность.

YouTube объявил о новых мерах по пресечению распространения на своей платформе видеороликов с фальшивыми новостями и дезинформацией.

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Видеохостинг выделит $25 млн на создание рабочей группы и привлечение медиаэкспертов для улучшения качества новостного контента, передают Ведомости. Часть средств пойдет на гранты для медиакомпаний, также часть денег будет направлена на расширение команды специалистов видеохостинга, которые работают с издателями. В число участников уже вошли американская медиагруппа Vox Media, бразильская радиостанция Jovem Pan и журнал India Today.

Новостные ролики будут сопровождаться подборкой источников, а содержание видео планируется проверять на достоверность. В частности, YouTube начнет отображать возле роликов об известных исторических и научных темах информацию из сторонних источников, таких как Wikipedia и Encyclopedia Britannica.

В марте гендиректор YouTube Сьюзан Войчицки пообещала сделать YouTube более надежным источником информации. «Это был год фейковых новостей и дезинформации, и мы увидели необходимость предоставления нашим пользователям достоверной информации», – заявила она.

Такая инициатива YouTube согласуется с аналогичной политикой Google News (видеохостинг принадлежит корпорации Google), а также с объявленными Facebook мерами по борьбе с недостоверными новостями.