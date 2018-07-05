3 слота для карт и поддержка 4G в одном смартфоне - Huawei решает проблему выбора

Большинство современных смартфонов поддерживает только одну SIM-карту и одну SD-карту. Это неудобно, если нужно одновременно и две SIM-карты двух операторов и расширенное хранилище. Смартфоны Huaweiновой Y-серии решают эту проблему – каждая модель линейки поддерживает две SIM-карты и одну карту microSD до 256 гигабайт. Кроме того, все устройства серии 2018 года – HuaweiY7 Prime, Y6 Prime, Y6 и Y5 – обладают улучшенными звуковыми и развлекательными возможностями, а также работают сетях 4G.

Две симки, двойные возможности: для работы и развлечений

Во время путешествий туристы часто пользуются локальной SIM-картой, чтобы сократить расходы на звонки и мобильный интернет. Huawei, заботясь о своих клиентах, предложил в новой серии смартфонов оптимальное решение на все случаи жизни, включая поездки за границу. Это преимущество особенно необходимо при регистрации и авторизации в различных приложениях, например, когда требуется другой номер телефона для отправки кода. Производитель оснастил и бюджетные модели линейки Y сразу тремя слотами – для двух SIM-карт и SD-карты.

Но это еще не все хорошие новости. SIM-карты смартфонов Y-серии могут работать в режиме ожидания, чтобы пользователи могли использовать два телефонных номера одновременно. С такими преимуществами можно иметь одну SIM-карту для работы, а другую для личного использования. Или выбирать лучшие решения для мобильных сетей в соответствии с потребностями.

Поддержка мобильного интернета 4G

Новое поколение мобильной связи уже появилось в Украине и предлагает расширенные возможности по скорости передачи данных и стабильности работы операторской сети. Поэтому поддержка режима 4G – еще одно бесспорное преимущество смартфонов Y-серии Huawei.

Гигабайты контента на вашем смартфоне

Однако современные пользователи хотят больше, чем просто двойной SIM-режим. Для них важно, чтобы смартфон мог хранить как можно больший объем информации. Все мы ежедневно пересылаем друг другу множество фотографий, видеороликов, песен. И, конечно, это требует наличия расширенного объема памяти смартфона.

Все модели Y-серии производитель специально оснастил слотом для microSD-карты до 256гигабайт. Так пользователи получат массу преимуществ. Например, если вы фанат реалити-шоу, то сможете скачать на смартфон не меньше 2 500 эпизодов по 100 мегабайт, чтобы смотреть видео по пути на работу или домой.

Дополнительные преимущества смартфонов Y-серии Huawei

В разработке новых продуктов Huawei постоянно учитывает меняющиеся потребности пользователей и с каждым разом все больше совершенствует функции устройств, которые подходили бы для каждого. Таким образом, популярные опции флагманских моделей реализуются и в более доступных смартфонах. Например, все модели Y-серии имеют функцию разблокировки с помощью распознавания лица FaceUnlock, алгоритм которой способен автоматически распознавать 1 024 черт лица пользователя. При этом функция не разблокирует экран при наведении камеры на лицо с закрытыми глазами, таким образом предотвращается возможность разблокирования смартфона пока его владелец спит. Отметим, что данная функция защиты конфиденциальности присутствует далеко не в каждом смартфоне премиального сегмента.

Еще одной из основных тенденций прошлого года является широкоформатный дисплей – Huawei FullView (с соотношением сторон 18:9), которым теперь оснащены все смартфоны Y-серии. Примечательно, что, к примеру, 5,7-дюймовый экран Huawei Y6 и Y6 Prime отображает на 12,5% контента больше, при этом сохраняя компактный размер смартфона.

Таким образом, смартфоны Y-серии Huawei – это отличный набор современных характеристик за небольшую цену. Компания Huawei показывает, что трендовые функции могут быть доступными.