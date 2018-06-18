Украинские археологи нашли в Днепре лодку XVI века

Ученые нашли рядом с уже известным кораблем еще один, данные находки могут быть следом одного исторического события.

Гидроархеологическая экспедиция в Хортицком заповеднике, завершившаяся 17 июня, нашла в устье Днепра еще один средневековый корабль, который лежит на дне неподалеку от найденного ранее судна.

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Об этом в Facebook рассказал руководитель экспедиции Дмитрий Кобалия.

«Это была узкая лодка до 4 м шириной при длине до 20 метров. Дубовая, плоскодонная, с острым узким носом, заканчивающимся изящным косым штевнем. Обшивка центральной части оказалась оторванной... К счастью, нос и корма сохранились лучше. », – отметил он.

«Обшивка крепилась встык коваными гвоздями, для чего в досках вырезались специальные треугольные пазы. Вполне вероятно, что судно построили не в 17, а даже в 16 столетии. Такие же скобы являются хорошим датирующим материалом и повсеместны на средневековых памятниках Польши, Литвы и Германии», – указал специалист.

По мнению Кобалии, наличие двух судов в одном месте может быть следом одного исторического события, например – боя запорожцев с турками.

В то же время, по словам археолога, памятник ранее уже было кем-то разграблен, на месте были найдены пивные бутылки и мусор.

«Зона исследований нуждается в действенной, а не декларативной защите от посягательств грабителей, ведь найденные памятники возможно единственный след морской истории Украины, пока единственный», – подытожил ученый.

В апреле сообщалось, что на острове Рюген в Балтийском море археологи нашли сотни 1000-летних серебряных монет, кольца, жемчуг и браслеты, связанные с эпохой датского короля Харальда Гормсона.