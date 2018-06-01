Ученые рассмотрели снимки Плутона и сделали удивительное открытие

Ранее предполагалось, что атмосфера Плутона слишком разрежена, и там не может быть дюн - но на снимках обнаружились дюны из замороженного метана.

Ученые нашли доказательства существования на Плутоне дюн из замороженного метана. Согласно данным исследования, результаты которого были опубликованы в журнале Science, рельеф этой далекой карликовой планеты более разнообразен, чем считалось ранее.

Как передает Би-би-си, открытие было сделано после анализа фотографий, сделанных аппаратом НАСА New Horizons ("Новые горизонты"), пролетевшим рядом с Плутоном в июле 2015 года. Космический зонд летел к планете почти 10 лет, промчавшись мимо Плутона на скорости почти 60 тысяч км/ч.

В своем исследовании ученые рассказали, как изучали фотографии Равнины Спутника, частично покрытой чем-то, напоминающим дюны. По соседству протянулась цепь ледяных гор высотой около 5 км.

Исследователи пришли к выводу, что дюны находятся друг от друга на расстоянии 400-1000 м и состоят из замерзших метановых льдинок, размер которых в диаметре - около 200-300 микрометров. Это примерно соответствует размеру привычных нам песчинок.

Ранее предполагалось, что атмосфера Плутона слишком разрежена и не обладает качествами, которые присущи атмосфере нашей планеты - например, не может формировать барханов и дюн.

Ученые пришли к выводу, что на склонах гор на Плутоне лежит снег, состоящий из метана и, возможно, азота, который в определенных условиях переносится ветрами в долины.

Движущей силой этого процесса может быть разогрев атмосферы Солнцем, который поднимает температуру выше минус 230 градусов по Цельсию, то есть точки замерзания азота.

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Проектом руководил Мэтт Телфер - физический географ из Университета Плимута.

Плутон не является самым удаленным от Солнца телом в нашей планетной системе, а представляет собой скорее "форпост" на пути в неисследованные области пояса Койпера.

В настоящий момент космический зонд New Horizons приближается к другому объекту в поясе Койпера - транснептуновому астероиду 2014 MU69.

На следующей неделе на борт аппарата будет послана команда по активации его бортовых систем, а сближение с этим небесным телом состоится 1 января 2019 года.

Как сообщал УНИАН, ранее в поясе Койпера нашли углеродистый астероид, который не мог там образоваться.