Xiaomi представила фитнес-трекер Mi Band 3

Стоимость устройства составит около 26 долларов.

Компания Xiaomi представила фитне-трекер Mi Band 3 – новую модель в своей линейке популярных трекеров бюджетного ценового сегмента.

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Как сообщает The Verge, новый девайс отличается от своего предшественника Mi Band 2 более крупным OLED экраном с более высоким разрешением. В компании также заявили, что браслет стало удобнее носить на запястье.

В Xiaomi утверждают, что новый девайс может работать без подзарядки около 20 дней, а также является водонепроницаемым на глубине до 50 метров.

Сообщается, что стоимость нового девайса будет составлять 169 юаней, или около 26 долларов, что немного превышает стоимость Mi Band 2. Изделие будут продавать в трех цветовых вариантах –красном, черном и синем.

Ранее СМИ сообщали, что одной из главных особенностей Xiaomi Mi Band 3 должен стать модуль NFC, который позволит использовать фитнес-трекер для оплаты покупок с помощью – Mi Pay, AliPay или Google Pay.