Суд обязал Apple выплатить более $400 млн за сговор с производителями электронных книг

Компания Apple должна выплатить более 400 млн долларов в виде компенсации за нарушение антимонопольного законодательства.

Соответствующее решение вынесла судья федерального окружного суда Манхэттена в Нью-Йорке Дэниз Коут, передает РИА Новости со ссылкой на The New York Times.

Согласно решению суда, указанная сумма будет выплачена более чем 23 млн пользователей, пострадавших от незаконных действий компании. Кроме того, компания должна также оплатить 50 млн долларов за услуги адвокатов.

Первоначально речь шла о 840 млн долларов, которые требовали от корпорации в групповом иске адвокаты и генеральные прокуроры из 33 штатов США. По информации The New York Times, еще летом компания Apple пошла на соглашение, в котором была обозначена сумма 450 млн долларов в качестве компенсации.

Читайте такжеВесь российский рынок акций упал ниже стоимости AppleОднако, отмечает издание, эта сумма может измениться, в случае если суд положительно рассмотрит апелляцию по делу, поданную юристами Apple еще в 2013 году. Но и в этом случае выплаты составят 50 млн долларов пользователям и 20 млн – адвокатам. Аналитики отмечают, что вероятность выиграть дело, рассмотрение которого назначено на 15 декабря, небольшая.

Министерство юстиции США инициировало иск против компании Apple в 2012 году. Тогда корпорацию обвинили в нарушении антимонопольного законодательства. Было установлено, что компания вступила в сговор с пятью издателями электронных книг - Hachette Book Group, HarperCollins Publishers, Penguin Group, Simon&Schuster и Macmillan. Эти компании по соглашению с судом также выплатят 166 млн долларов компенсации.