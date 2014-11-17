Безымянные планшеты обогнали Apple и Samsung на мировом рынке

Об этом свидетельствуют данные исследования аналитической компании Strategy Analytics, которые цитирует Лента.ру.

Поставки планшетов Apple за этот же период упали на 13 процентов, до 12,3 миллиона штук. Доля на мировом рынке американской компании составила 22,3 процента. Поставки планшетов Samsung снизились на восемь процентов, до 9,7 миллиона единиц, при этом компания заняла на глобальном рынке долю в 17,6 процента. Далее идут Lenovo с 5,4 процента рынка и Acer с 2,3 процента.

В целом поставки планшетов за третий квартал 2014 года выросли в мире на 6 процентов, до 52 миллионов штук, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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Что касается мобильных операционных систем, то Android по-прежнему занимает лидирующую позицию на глобальном рынке планшетов, достигнув рекордных 72 процентов (39,8 миллиона устройств). В то же время, iOS потеряла 13 процентов (12,3 миллиона планшетов) за последний квартал по сравнению с 2013 годом и заняла 22,3 процента на рынке. Windows выросла на девять процентов и заняла долю в 5,7 процента (3,2 миллиона планшетов).