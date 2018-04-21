"Роскомнадзор" продолжает проигрывать войну за Telegram
01:37, 21 апреля 2018Наука и IT
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Пользователи Google Maps переименовали «Роскомнадзор» в «Роскомпозор» и изменили профиль ведомства с «государственного учреждения» на психоневрологический диспансер».
Иллюстрация / REUTERS
«Роскомнадзор» продолжает попытки заблокировать в России мессенджер Telegram и VPN-сервисы, предоставляющие к нему доступ.
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Как передает Радио Свобода, после недели блокирования мессенджер работает благодаря механизмам, которые позволяют обходить блокировки.
20 апреля стало известно, что Роскомнадзор заблокировал доступ к 18 VPN и прокси-серверам.
На сервисе Google Maps в профилях «Роскомнадзора» в различных регионах пользователи оставили множество негативных отзывов, что повлияло на падение рейтинга этого ведомства.
Пользователи Google Maps переименовали «Роскомнадзор» в «Роскомпозор» и изменили профиль ведомства с «государственного учреждения» на психоневрологический диспансер».
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