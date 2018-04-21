"Роскомнадзор" продолжает проигрывать войну за Telegram

Пользователи Google Maps переименовали «Роскомнадзор» в «Роскомпозор» и изменили профиль ведомства с «государственного учреждения» на психоневрологический диспансер».

«Роскомнадзор» продолжает попытки заблокировать в России мессенджер Telegram и VPN-сервисы, предоставляющие к нему доступ.

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Как передает Радио Свобода, после недели блокирования мессенджер работает благодаря механизмам, которые позволяют обходить блокировки.

20 апреля стало известно, что Роскомнадзор заблокировал доступ к 18 VPN и прокси-серверам.

На сервисе Google Maps в профилях «Роскомнадзора» в различных регионах пользователи оставили множество негативных отзывов, что повлияло на падение рейтинга этого ведомства.

Пользователи Google Maps переименовали «Роскомнадзор» в «Роскомпозор» и изменили профиль ведомства с «государственного учреждения» на психоневрологический диспансер».