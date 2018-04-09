"Будет интересно": Илон Маск анонсировал скоростные испытания Hyperloop

Капсула внутри вакуумного тоннеля должна будет достигнуть скорость примерно 500 километров в час.

Глава компании SpaceX Илон Маск заявил, что в ближайшее время намерен провести тестирование туннеля для скоростного транспорта Hyperloop.

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Об этом он написал на странице в Twitter.

По словам Маска, капсула внутри вакуумного тоннеля должна будет достигнуть скорость примерно 500 километров в час, что составляет почти половину от скорости звука. При этом длина тормозного пути должна составить всего около 1,2 километра.

Маск признал, что такая идея выглядит несколько фантастической. Но при этом заметил, что наблюдать за экспериментом в любом случае будет интересно.

Upgraded SpaceX/Tesla Hyperloop pod speed test soon. Will try to reach half speed of sound (and brake) within ~1.2km. — Elon Musk (@elonmusk) April 8, 2018

Hyperloop — это пневматический поезд, который перемещается по надземному трубопроводу. Сами «вагоны» представляют собой пассажирские капсулы, расположенные внутри трубы. Система Hyperloop помещает капсулы в транспортный туннель с откачанным оттуда воздухом и стремится разогнать их до очень высокой скорости, чтобы сократить время в пути для пассажиров и грузов.

В настоящее время рекорд по скорости движения капсулы принадлежит компании-конкуренту Virgin Hyperloop One. Ей удалось разогнать транспортную кабину до 387 километров в час.

Наибольшую активность в воплощении проекта в жизнь проявляют компании HTT, Virgin Hyperloop One и компания SpaceX Илона Маска. Ни один из этих проектов пока еще не реализован.