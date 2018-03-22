Журналисты рассказали о жизни в городах, где технологии будущего работают уже сейчас

Вертикальные фермы для выращивания продуктов, чиновники, использующие для коммуникаций с гражданами голограммы и запуск сети 5G - все это есть в городах, которые используют технологии завтрашнего дня уже сегодня.

Об умных городах впервые заговорили в 1990-х, когда стало понятно, что проникновение микроэлектроники в жизнь потребителей не ограничится калькуляторами и компьютерами. Об этом говорится в материале журнала "Новое время" под названием "Города из будущего".

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Издание выбрало города, в которых благодаря технологиям завтрашнего дня будущее уже наступило.

В Сингапуре с 2014 года действует госпрограмма Smart Nation, на которую ежегодно тратится $ 2,4 млрд. Первыми этапами воплощения программы в жизнь стали вакуумная система утилизации отходов и оснащение домов сенсорными датчиками, которые автоматически отключают освещение днем. Это ведет к значительной экономии энергии. По всему городу к единой сети подключено огромное количество самых разнообразных датчиков, камер и устройств. Например, в квартирах пожилых людей установлены датчики движения, которые могут сигнализировать об опасной для жизни ситуации. Эта система может вызвать скорую помощь, если зафиксирует падение человека. Развитая система уличных камер позволяет полиции фиксировать все случаи курения в неположенном месте, за которое в Сингапуре положен внушительный штраф.

Среди других футуристических проектов, которые уже реализуются в Сингапуре - вертикальные фермы для выращивания продуктов и заводы, занимающиеся очисткой сточных вод.

Японская столица Токио всегда была одним из самых высокотехнологичных городов. Именно в Токио к Олимпиаде 2020 года будет запущена сеть 5G, благодаря которой планируется использовать распознавание лиц для доступа посетителей на стадионы и избежать пробок на дорогах, контролируя движения автомобилей.

В Англии экспериментальной площадкой для умных городов стал Милтон-Кинс в 70 км от Лондона. Этот город с населением 190 тыс. человек был основан в 1967 году и отличается тем, что построен с чистого листа. Благодаря этому он имеет уникальную планировку. В ее основе - сеть из скоростных дорог, проложенных на расстоянии 1 км друг от друга. А постройки расположены внутри ячеек этой сети. Все пересечения имеют круговые развязки вместо перекрестков со светофорами. Также через весь город проложены пешеходные и велосипедные дорожки, которые нигде напрямую не пересекаются с автомобильными дорогами. В городе используется полностью беспилотный транспорт - двухместные компактные электрокары, оснащенные радарами для избежания столкновений на дороге. Запас хода этих электрокаров составляет 60 км, в условиях города этого более чем достаточно.

Также в Милтон-Кинсе действует проект MK: Smart - единая электронная база данных о функционировании города, к ней имеют доступ все без исключения жители. В частности, каждый житель может сам контролировать расход воды и энергии в своем доме.

В Иньчуань будущее уже наступило, уверены 1,6 млн его жителей. Они избавлены от необходимости пользоваться проездными на общественный транспорт, банковскими карточками и даже наличными деньгами. В городе повсеместно установлена система фэйс-контроля. Для идентификации пользователя ему достаточно показать платежной системе свое лицо, после чего она автоматически спишет сумму за требуемую услугу.

Локальные магазины продуктов работают с покупателями через приложения для смартфонов. Люди заказывают еду онлайн, и ее доставляют в специальные камеры хранения с холодильниками, которые есть по всему городу. При заказе покупатель выбирает камеру хранения, которая ближе всего к его дому, и оттуда забирает свой заказ.

Также полностью автоматизирована система сбора мусора. Все мусорные контейнеры оборудованы специальными датчиками и подключены к общей сети. Как только мусорный контейнер заполняется, он подает сигнал в коммунальную службу, и его вывозят. Питание этой системы осуществляется от солнечных батарей.

Добавляет футуристичности этому китайскому городу еще один проект - чиновники из городских властей используют для коммуникаций с гражданами голограммы, а вся документация обрабатывается онлайн.

Полную версию материала читайте в номере журнала "Новое время" от 22 марта 2018 года.