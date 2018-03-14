Apple объявила дату следующей презентации новинок
14:06, 14 марта 2018Наука и IT
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Ранее сообщалось, что Apple планирует осенью 2018 года выпустить три новых iPhone с функцией распознавания лиц Face ID.
Иллюстрация / REUTERS
Американская компания Apple назвала дату ежегодной конференции для разработчиков WWDC 2018, на которой она представит новые версии ОС: macOS, iOS, watchOS и tvOS.
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Презентация состоится с 4 по 8 июня в Сан-Хосе (штат Калифорния) в McEnery Convention Center, передает Прайм.
Ранее сообщалось, что Apple планирует осенью 2018 года выпустить три новых iPhone с функцией распознавания лиц Face ID. По данным Bloomberg, среди новых моделей будет смартфон с самым большим по сравнению с предыдущими моделями экраном в 6,5 дюйма, обновленная версия iPhone X и его бюджетная версия. Также компания планирует в этом году выпустить бюджетную версию ноутбука MacBook (стоимость в рознице ожидается на уровне $900), а также беспроводные наушники с шумоподавляющей функцией.
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