Google посвятил новый олимпийский Doodle соревнованиям по бобслею среди уток (видео)

08:45, 23 февраля 2018
Наука и IT
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Анимация изображает четверых уточек, у которых возникают некоторые проблемы со скоростным спуском на бревне.

Как сообщал УНИАН, болельщица из КНДР случайно зааплодировала американцам на Олимпиаде - эпизод попал в ТВ-трансляцию.

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Новость в сюжете: Зимняя Олимпиада 2018
Теги: #Google Doodle#Зимняя Олимпиада 2018