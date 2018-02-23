Google посвятил новый олимпийский Doodle соревнованиям по бобслею среди уток (видео)
08:45, 23 февраля 2018Наука и IT
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Анимация изображает четверых уток, у которых возникают некоторые проблемы со скоростным спуском на бревне.
Google отметил 15-й день Олимпийских игр / скриншот
Google посвятил новый Doodle соревнованиям по бобслею среди уток. Таким образом Google отметил 15-й день Олимпийских игр.
Анимация изображает четверых уточек, у которых возникают некоторые проблемы со скоростным спуском на бревне.
Google отметил 15-й день Олимпийских игр Дудлом с утками
Как сообщал УНИАН, болельщица из КНДР случайно зааплодировала американцам на Олимпиаде - эпизод попал в ТВ-трансляцию.
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