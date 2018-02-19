Психологи выяснили, как социальные сети влияют на оценки школьников

Ученые провели метаанализ 59 научных работ и установили, как использование социальных сетей отражается на учебе подростков.

Немецкие психологи пришли к выводу: увлечение социальными сетями способно повлиять на успехи подростков в учебе, но очень незначительно. При этом социальные сети могут как улучшить, так и ухудшить результаты ученика в зависимости от того, для чего он использует такие сервисы.

Исследование опубликовано в журнале Educational Psychology Review, передает Naked Science.

Ученые провели метаанализ 59 научных работ о взаимосвязи социальных медиа и учебы подростков. В исследованиях приняли участие 29 337 человек. Работы рассматривали поведение подростков в популярных во всем мире социальных медиа Facebook, Instagram и Twitter, а также в популярных в Китае сетях Weibo и Renren. Учитывалось, сколько времени подростки проводили в социальных сетях в течение дня, как часто они размещали записи или общались с кем-либо. Кроме того, психологов интересовало, часто ли школьники проверяют социальные сети, работая над домашними заданиями.

Читайте такжеОт Facebook требуют закрыть мессенджер для детейКак и ожидали ученые, активное использование возможностей социальных сетей, связанных с учебой - например, специализированных групп для обмена информацией, - в среднем немного улучшало оценки. Результаты немного снижались у тех, кто во время учебы или подготовки к ней часто обращался к соцсетям в личных целях. Также чуть хуже учились те, кто в принципе часто пользовался социальными медиа и выкладывал много записей в течение дня. Во всех случаях результаты ухудшались или улучшались незначительно. Время, которое школьники тратили на учебу в течение дня, оказалось примерно одинаковым вне зависимости от того, как часто они обращались к социальным медиа.

Авторы работы считают, что социальные сети не мешают эффективной учебе. По мнению психологов, родителям не стоит запрещать детям пользоваться социальными медиа - напротив, понимание и обсуждение их использования может улучшить отношения в семье. Один из авторов работы Маркус Аппель считает: «Если родители с уважением относятся к онлайн-активности детей, они получают больше возможностей для коммуникации».