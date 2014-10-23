Google представила новое почтовое приложение Inbox
Некоторые эксперты считают, что Inbox в итоге заменит собой приложение Gmail.
Корпорация Google разработала новое почтовое приложение для мобильных устройств - Inbox, которое по функциональности существенно отличается от приложения Gmail, передает BBC.
По замыслу создателей, Inbox поможет лучше организовать сообщения в переполненных почтовых ящиках, чтобы важные письма не оставались незамеченными.
В настоящее время приложение доступно для скачивания по приглашениям. Первую порцию приглашений Google уже разослали, но пользователи могут отправить письмо с заявкой.
Читайте такжеГлава «Google Украина»: Без изменения законов инвестиций в ІТ-сферу не будет
Некоторые эксперты считают, что Inbox в итоге заменит собой приложение Gmail.
"Это самое серьезное переосмысление почты со времен Gmail, очень воодушевлен из-за Inbox", - написал в Google+ один из топ-менеджеров компании Сундар Пичай, отвечающий за Android, Chrome и разработку приложений.
"Для многих из нас проверка почты стала ежедневным бременем, которое отвлекает нас от действительно важных дел, а не помогает нам ими заниматься", - добавил он.
Читайте такжеРегистрация в Gmail больше не требует создания аккаунта в Google+
Издание The Verge уже назвало это приложение будущим электронной почты, особенно отметив функцию менеджера задач. Однако сайт Mashable написал, что такие функции уже есть у независимых приложений - в частности Mailbox и Box, а Engadget выразил сомнение, что новое приложение способно заменить Gmail.
"Это выглядит как подающий надежды проект, - пишет TechCrunch, - но напрашивается вопрос, почему он должен существовать отдельно от Gmail. Возможно, это слишком экспериментально, и Google беспокоит, что эти новшества отпугнут верных пользователей".