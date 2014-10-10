Google, Microsoft и Facebook предсказали гибель Интернета от руки спецслужб

Это противоречит самой идее обмена информацией и грозит гибелью Интернета, считают топ-менеджеры и лидеры крупнейших технологических компаний США.

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Деятельность Агентства национальной безопасности (АНБ США) ведет к тому, что "Интернет сломается", полагает председатель совета директоров Google Эрик Шмидт, сообщает Росбалт.

В попытках избежать наблюдения из Америки другие страны начинают строить собственные информационные сети и хотят хранить данные на собственных серверах на своей территории, а не в США. Свое заявление Эрик Шмидт сделал на конференции в Пало Альто, организованной критиком АНБ сенатором Роном Уайденом.

Издание Daily Mail, рассказывая о мероприятии, пишет, что представители Google, Microsoft, Facebook, Dropbox и других американских технологических компаний заняли позицию, солидарную с Эриком Шмидтом. По их словам, ИТ-отрасль США несет потери, поскольку заграничные клиенты отказываются от ее услуг из опасения, что их данные беспрепятственно выгружаются и анализируются американскими спецслужбами.

"Балканизация" Интернета (деление на национальные фрагменты) противоречит самой идее свободного обмена информацией, заявили представители крупнейших ИТ-компаний на конференции. Самый очевидный результат вмешательства спецслужб в работу Интернета состоит в том, что в конечном счете Интернет будет разрушен, сказал Эрик Шмидт.