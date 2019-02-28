Кернес подписал договор с ЕБРР на закупку новых троллейбусов для Харькова

Подписание Договора гарантии по проекту обновления троллейбусного парка города Харькова между Харьковским городским советом и Европейским банком реконструкции и развития состоялось 27 февраля в Харьковском городском совете.

Документ подписали Харьковский городской голова Геннадий Кернес и Управляющий директор Европейского банка реконструкции и развития по Восточной Европе и Кавказу Маттео Патроне. Геннадий Кернес поблагодарил представителей ЕБРР за огромную работу и поддержку проектов, направленных на модернизацию инфраструктуры города, а также проектов по внедрению новейших технологий в сфере энергоэффективности.

«Готовность ЕБРР системно инвестировать в проекты жизнеобеспечения города - для нас высокая оценка деятельности и главная возможность не останавливаться в развитии города. Харьков поставил себе цель провести модернизацию во всех сферах жизни, и поддержка такого авторитетного партнера является очень важной для нашего города на пути устойчивого экономического развития и эффективного управления. Я уверен, что ваш визит в Харьков послужит дальнейшему укреплению нашего сотрудничества», - подчеркнул Геннадий Кернес.

По его словам, реализация проекта по обновлению троллейбусного парка позволит повысить комфорт и безопасность перевозок, обеспечить доступность городского транспорта для людей с ограниченными физическими возможностями, а также сократить эксплуатационные расходы предприятия и улучшить экологическую ситуацию в Харькове.

В свою очередь Маттео Патроне отметил, что Европейский банк реконструкции и развития доволен сотрудничеством с Харьковом и готов ее развивать.

«Для нас Харьков - важнейший город в плане сотрудничества в сфере реализации муниципальных проектов. Мы очень довольны нашими партнерскими отношениями и хотим изучить другие сферы деятельности для расширения сотрудничества. Я поражен успехами вашего города, и мы готовы продолжить сотрудничество и вместе с городской властью делать вклад в развитие Харькова», - сказал Маттео Патроне.

Справка. В апреле 2017 года Харьковский горсовет дал согласие КП «Троллейбусное депо № 2» на подписание соглашения с ЕБРР в рамках инвестиционного проекта «Обновление троллейбусного парка г Харьков». В сентябре 2018 года между КП «Троллейбусное депо №2» и ЕБРР было подписано кредитное соглашение для обновления подвижного состава предприятия. Пакет финансирования включает кредит ЕБРР в размере 8 млн евро и кредит Фонда чистых технологий в размере 2 млн евро. Победителем тендерных торгов объявлено ПАО «Автомобильная компания «Богдан Моторс». Согласно договору поставки, всего стоимость контракта составила 11,5 млн евро (в т.ч. 1,5 млн евро - средства городского бюджета).

Харьков сотрудничает с ЕБРР по ряду инфраструктурных объектов, в частности, по строительству двух станций метро «Державинская» и «Одесская», а также закупке транспорта, в том числе новых вагонов для метрополитена. Ввод в эксплуатацию новых станций позволит увеличить протяженность метро на 3,5 км, а пассажиропоток - на 25 тыс. человек на год.