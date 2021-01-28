Творожная запеканка - нежный десерт или второе блюдо, которому можно придавать разные вкусы. В частности, очень вкусным и оригинальным получается торт с ягодами или фруктами.
Творожно-кокосовая запеканка с ягодами
- Яйцо куриное - 2 шт.
- Творог - 200 г
- Сахар - 50 г + 2 ст. л. для ягод
- Молоко - 100 мл
- Кокосовая стружка - 80 г
- Мука - 50 г
- Ягода любая - 50 г
- Масло сливочное - 20 г
Яйца разделить на белки и желтки.
К творогу добавить сахар, желтки и молоко, взбить массу миксером. Высыпать муку и кокосовую стружку, перемешать лопаткой.
Читайте такжеКанапе на шпажках: как приготовить вкусные закускиБелки взбить в пышную пену. Добавить в основную массу, перемешать аккуратно лопаткой.
Ягоды засыпать сахаром, слегка перемешать.
Форму немного смазать сливочным маслом. Выложить половину кокосово-творожной массы. Сверху разложить ягоды с сахаром.
Покрыть оставшимся тестом. Сверху разложить тонкие ломтики масла. Отправить в духовку и запекать примерно 35 минут при температуре 170°С, до румяного цвета.
Творожно-овсянковая запеканка с черникой
- Творог - 300 г
- Йогурт (без прибавлений) - 120 г
- Черники - 100 г
- Овсяные хлопья - 30 г
- Яйца - 1 шт.
- Сахар - 2 ст. л.
- Крахмал - 2 ст. л.
- Соль - по вкусу
Творог соединить с йогуртом и взбить до однородности. Добавить яйцо, сахар и соль. Взбить все блендером до однородности.
Разделить творожную массу на две равные части. В первую добавить овсяные хлопья и перемешать.
Во вторую выложить чернику и крахмал, взбить до однородности.
Дно формы с высокими бортиками выстелить пергаментом. Выложить творожную массу с овсяными хлопьями и разровнять. Поверх распределить черничную массу.
Отправить запеканку в разогретую до 170ºС духовку на 30-35 минут. Готовую запеканку остудить, вынуть из формы и украсить черникой.
Двухцветная запеканка с сыром и бананом
- Творог - 180 г
- Банан - 2 шт.
- Яйцо куриное - 2 шт.
- Крупа манная - 50 г
- Сахар - 100 г
- Какао-порошок - 2 ст. л.
- Масло сливочное - 0,5 ч. л.
Приготовление шоколадного слоя. В чашу блендера сложить бананы, 1 яйцо, сахар (50 г), манную крупу (25 г) и какао-порошок. Измельчить в однородную гладкую массу.
Читайте такжеАроматное лимонное печенье - как испечь невероятно вкусные лакомстваСмазать сливочным маслом форму, выложить в нее шоколадную массу.
В чашу блендера положить творог, яйцо, остальной сахар и манную крупу. Измельчить все до однородной массы.
Поверх шоколадного слоя выложить творожную массу. Отправить в духовку и запекать при температуре 180°С до готовности, примерно 25-35 минут.
Вас также могут заинтересовать другие рецепты:
- Изящный торт "Дамские пальчики": как приготовить бесподобный торт
- Нежно-хрустящие трубочки с белковым кремом: как приготовить невероятный торт
- Ароматная выпечка на кислом молоке: рецепты печенья, булочек, кекса и пирога
- Невероятно вкусные вергуны: как приготовить хрустящие и пышные вкусности
- Вкусный торт "Молочная девушка": как приготовить нежный десерт
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram