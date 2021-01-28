Такая запеканка будет по вкусу как взрослым, так и детям.

Творожная запеканка - нежный десерт или второе блюдо, которому можно придавать разные вкусы. В частности, очень вкусным и оригинальным получается торт с ягодами или фруктами.

Творожно-кокосовая запеканка с ягодами

Яйцо куриное - 2 шт.

Творог - 200 г

Сахар - 50 г + 2 ст. л. для ягод

Молоко - 100 мл

Кокосовая стружка - 80 г

Мука - 50 г

Ягода любая - 50 г

Масло сливочное - 20 г

Яйца разделить на белки и желтки.

К творогу добавить сахар, желтки и молоко, взбить массу миксером. Высыпать муку и кокосовую стружку, перемешать лопаткой.

Читайте такжеКанапе на шпажках: как приготовить вкусные закускиБелки взбить в пышную пену. Добавить в основную массу, перемешать аккуратно лопаткой.

Ягоды засыпать сахаром, слегка перемешать.

Форму немного смазать сливочным маслом. Выложить половину кокосово-творожной массы. Сверху разложить ягоды с сахаром.

Покрыть оставшимся тестом. Сверху разложить тонкие ломтики масла. Отправить в духовку и запекать примерно 35 минут при температуре 170°С, до румяного цвета.

Творожно-овсянковая запеканка с черникой

Творог - 300 г

Йогурт (без прибавлений) - 120 г

Черники - 100 г

Овсяные хлопья - 30 г

Яйца - 1 шт.

Сахар - 2 ст. л.

Крахмал - 2 ст. л.

Соль - по вкусу

Творог соединить с йогуртом и взбить до однородности. Добавить яйцо, сахар и соль. Взбить все блендером до однородности.

Разделить творожную массу на две равные части. В первую добавить овсяные хлопья и перемешать.

Во вторую выложить чернику и крахмал, взбить до однородности.

Дно формы с высокими бортиками выстелить пергаментом. Выложить творожную массу с овсяными хлопьями и разровнять. Поверх распределить черничную массу.

Отправить запеканку в разогретую до 170ºС духовку на 30-35 минут. Готовую запеканку остудить, вынуть из формы и украсить черникой.

Двухцветная запеканка с сыром и бананом

Творог - 180 г

Банан - 2 шт.

Яйцо куриное - 2 шт.

Крупа манная - 50 г

Сахар - 100 г

Какао-порошок - 2 ст. л.

Масло сливочное - 0,5 ч. л.

Приготовление шоколадного слоя. В чашу блендера сложить бананы, 1 яйцо, сахар (50 г), манную крупу (25 г) и какао-порошок. Измельчить в однородную гладкую массу.

Читайте такжеАроматное лимонное печенье - как испечь невероятно вкусные лакомстваСмазать сливочным маслом форму, выложить в нее шоколадную массу.

В чашу блендера положить творог, яйцо, остальной сахар и манную крупу. Измельчить все до однородной массы.

Поверх шоколадного слоя выложить творожную массу. Отправить в духовку и запекать при температуре 180°С до готовности, примерно 25-35 минут.

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Автор: УНИАН