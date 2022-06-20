Как правильно варить говядину, чтобы мясо было мягким и очень нежным - читайте на УНИАН.

Говядина заслуженно считается одним из самых вкусных и полезных видов мяса. Некоторые виды такого мяса считаются деликатесами для гурманов, но и более дешевая говядина сделает вкусным и сытным любой обед. Этот вид мяса считается довольно жестким и требует длительного приготовления.

Как подготовить говядину перед варкой

При покупке мяса выбирайте говядину с приятным ароматом и равномерного цвета, без темных или зеленоватых пятен. Жир на мясе должен быть не желтого, а белого цвета.

Замороженную говядину перед приготовлением нужно полностью разморозить. Для этого её стоит поставить в холодильник на 5-6 часов. Промойте говядину под проточной водой. После этого можно приступать к варке.

Как варить говядину

Выложите мясо в кастрюлю, залейте холодной водой и поставьте на небольшой огонь. После закипания с мяса нужно несколько раз снять пенку. Варить говядину следует только на небольшом огне, иначе вода постоянно будет докипать. После снятия пенки накройте кастрюлю крышкой.

Если вам нужно варить говядину на бульон, возьмите мясо на кости. В воду кроме мяса можно положить целые очищенные овощи, такие как морковь, луковицу или стебель сельдерея. Они насытят бульон приятным овощным вкусом и размягчат мясо. Также в воду для бульона следует добавить специи и соль. А вот лавровый лист лучше положить в конце варки, поскольку при долгой готовке он начинает горчить.

Варить говядину на салат можно без специй и овощей, а солят воду уже в конце. Мясо для варки в таком случае можно нарезать крупными кусочками. Варить говядину для тушения следует 2/3 от нужного времени, а затем переложить почти готовое мясо в соус и или маринад, и довести до готовности там.

Если варите говядину на суп или борщ, то используйте второй бульон, чтобы суп не был мутным. Первый следует вылить после закипания и затем налить чистую прохладную воду. Со второго бульона также нужно снять пену.

Сколько варится говядина

Если говядина варится одним целым куском, то на полное приготовление понадобится 2-2,5 часа в зависимости от возраста мяса. Нарезанное небольшими кусочками мясо сварится за 1,5 часа. В мультиварке понадобится 2 часа в режиме "Суп" или "Тушение".

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