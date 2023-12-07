Рассказываем, сколько запекать ребра свиные в духовке и в чем секрет их сочности.

Каждая женщина мечтает, чтобы ее кулинарными навыками восхищались, поэтому важно подобрать рецепты, которые не подведут. УНИАН нашел уникальное видео с инструкцией о том, как сделать шикарные свиные ребра в духовке с картошкой.

Нежнейшие свиные ребра - рецепт из ТикТок

Ингредиенты:

свиные ребра;

соус "Барбекю";

черный перец;

паприка;

сухой чеснок.

Записывайте, как приготовить свиные ребрышки в духовке по этому рецепту.

Видео дня

Свинину тщательно вымыть, положить на стол. Промокнуть бумажными полотенцами, чтобы убрать лишнюю влагу. Снять пленку, посыпать ребрышки сухим чесноком, перцем и паприкой с обеих сторон. Переложить в миску, накрыть пищевой пленкой и отправить на ночь в холодильник. Утром достать ребрышки, завернуть в фольгу и выпекать в духовке 2 часа при 170 градусах. Затем убрать фольгу, полить ребра соусом и снова поставить в духовку. Запекать 15 минут при 200 градусах. Вуаля - ребрышки в духовке в фольге готовы.

Если хотите приготовить не только ребра, но и картофель, то вам необходимо взять нужное количество овоща, почистить, помыть, нарезать кружочками. Выложить в ту же емкость, где будете запекать мясо, и проследить, чтобы гарнир готовился в духовке 40 минут при 180 градусах.

Вас также могут заинтересовать новости: