УНИАН рассказал, что приготовить из мяса на Рождественский мясоед 10 января.

Украинцы отмечают необычный народный праздник 10 января под названием Рождественский мясоед. В эту дату принято собираться вместе всей семьей за ужином и есть мясные блюда. УНИАН предлагет три вкусных и сытных рецепта, которые можно приготовить к этому празднику.

Мясной рулет из фарша с подавленным сыром

Ингредиенты:

фарш - 800 г;

плавленный сырок - 3 шт.;

лук - 2 шт.;

сливочное масло - 2 ст.л.;

яйца - 2 шт.;

манка или панировочные сухари - 2 ст.л.;

подсолнечное масло - 1 ст.л.;

соль, перец, специи по вкусу.

Сырки оставить в морозилке на 20 минут, затем натереть на крупной терке. Лук мелко нарезать. На сковороде разогреть сливочное масло и обжаривать лук 5 минут. Остудить жареный лук и смешать с сырками и одним яйцом.

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В фарш вмешать второе яйцо, соль, специи, манку. Смазать подсолнечным маслом фольгу или пергамент и выложить фарш тонким слоем. На фарш выложить сырную начинку с луком и аккуратно завернуть рулет. Выпекать рулет 40 минут при 180°.

Куриные колбаски в беконе

Ингредиенты:

куриное филе - 1200 г;

лук - 1 шт.;

сметана 30% - 2 ст.л.;

молоко сухое или тертый сыр - 2 ст.л.;

сухари панировочные - 200 г;

молотая паприка, черный молотый перец, майоран по вкусу;

бекон для обёртывания.

Курицу дважды пропустить через мясорубку вместе с луком. Добавить сметану, сухое молоко или тертый сыр, пряности, половину сухарей. Тщательно перемешать все до однородности и убрать фарш в холодильник на несколько часов.

Раскатать фарш в колбаски и запанировать во второй половине сухарей. Завернуть колбаски в бекон или любое копченое мясо, и выложить на противень или в форму для запекания. Запекать колбаски в духовке 25-30 минут при 180°, периодически переворачивая их.

Куриные окорочка в медовом соусе

Вместо окорочков можно взять грудки или крылышки.

Ингредиенты:

окорочка - 1,5 кг;

подсолнечное масло - 3 ст.л.;

чеснок - 4 зубч.;

мед - 5 ст.л.;

соевый соус - 3 ст.л.;

имбирь молотый - 0.5 ст.л.;

соль, перец молотый по вкусу.

Для маринада смешать подсолнечное масло, соевый соус, мед, измельчённый чеснок и молотый имбирь. Залить окорочка маринадом, перемещать и проставить в холодильник на пару часов. Духовку разогреть до 220°. Выложить окорочка в форму для запекания и выпекать 1 час. Во время запекания несколько раз перевернуть окорочка.

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