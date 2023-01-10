Христиане отмечают церковный праздник 10 января, который называют Рождественский мясоед. В этот день на столах наших предков появлялось много мясных блюд. К мясоеду наши предки забивали домашний скот и птицу, а также покупали рыбу на рынках.
Считается, что мясные блюда 10 января приносят здоровье и энергию. В этот день всей семьей собираются за столом на мясной ужин. Первым каждое блюдо пробует мужчина - глава семейства.
На Мясоед в Киевской Руси проводилось много свадеб, поскольку уже можно было накрыть богатый стол со многими мясными блюдами. 10 января считается удачным днем для сватания и знакомства с родителями жениха или невесты.
В Мясоед не принято заниматься сельскохозяйственными работами, сажать растения на подоконнике и в теплицах. Этот день считается неплодородным для растений.
Что нельзя делать 10 января
- В этот день нельзя ничего сеять и сажать, иначе растения плохо приживутся.
- Не стоит в эту дату покупать цыплят, гусят и других птенцов сельскохозяйственной птицы.
- День неудачный для гадания и магических ритуалов.
Приметы погоды 10 января
- Иней на деревьях - к хорошему урожаю хлеба в этом году.
- Если снег сразу тает и не задерживается на земле, то весна будет ранней и теплой.
- Безветренная погода предвещает малоснежную зиму с сухим воздухом.
- Если кошка весь день спит, то скоро похолодает.
- Резко похолодало в этот день - весь январь будет морозным.