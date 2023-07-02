Нежные и пряные куриные крылышки - шикарная закуска на праздничный стол и на каждый день. Они прекрасно сочетаются со сладкими и фруктовыми маринадами. Предлагаем попробовать два простых и очень вкусных рецепта куриных крылышек - с яблоками и с кока-колой. В рецептах можно использовать и другие части курицы, например, бедра или грудинку.
Куриные крылышки в яблочном соусе
Ингредиенты:
- куриные крылышки - 500 г;
- яблоки кисло-сладкие - 2 шт.;
- соевый соус - 1 ст.л.;
- майонез - 100 г;
- горчица - 1 чайн.л.;
- кориандр - 1 чайн.л.;
- паприка - 1 стол.л.;
- чеснок - 3 зубчника;
- сок лимона - 3 стол.л.;
- соль, перец молотый по вкусу.
Крылышки помыть и удалить фаланги. Разрезать каждое крыло на две части. Выложить в глубокую миску, добавить майонез, горчицу, соевый соус, лимонный сок, измельченный чеснок и все сухие специи. Оставить мясо мариноваться в холодильнике на несколько часов или на ночь.
Яблоки помыть, очистить от семян и нарезать дольками. Форму для выпекания смазать маслом и выложить в нее крылышки в маринаде. Сверху на мясо выложить ломтики яблок. Разогреть духовку до 180°. Выпекать куриные крылышки с яблоками 40 минут.
Куриные крылышки в кока-коле
Ингредиенты:
- куриные крылышки - 10-12 шт.;
- кока-кола - 200 мл;
- соевый соус - 5 стол.л.;
- подсолнечное масло - 2 стол.л.;
- зеленый лук - 4 пера.
Куриные крылышки промыть и выложить в глубокую миску. Залить соевым соусом и оставить на 1 час. В сковороде разогреть подсолнечное масло и выложить в горячее масло крылышки обжарить с двух сторон до золотистой корочки (5-7 минут).
Затем влить в сковороду остальной соевый соус из маринада и кока-колу. Готовить на среднем огне 15-20 минут под крышкой, затем ещё 5 минут на сильном огне. За это время соус должен загустеть. Готовые куриные крылышки в кока-коле посыпать рубленым зеленым луком.