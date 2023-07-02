Рецепт этих куриных крылышек спросит каждый, кто их попробует.

Нежные и пряные куриные крылышки - шикарная закуска на праздничный стол и на каждый день. Они прекрасно сочетаются со сладкими и фруктовыми маринадами. Предлагаем попробовать два простых и очень вкусных рецепта куриных крылышек - с яблоками и с кока-колой. В рецептах можно использовать и другие части курицы, например, бедра или грудинку.

Куриные крылышки в яблочном соусе

Ингредиенты:

куриные крылышки - 500 г;

яблоки кисло-сладкие - 2 шт.;

соевый соус - 1 ст.л.;

майонез - 100 г;

горчица - 1 чайн.л.;

кориандр - 1 чайн.л.;

паприка - 1 стол.л.;

чеснок - 3 зубчника;

сок лимона - 3 стол.л.;

соль, перец молотый по вкусу.

Крылышки помыть и удалить фаланги. Разрезать каждое крыло на две части. Выложить в глубокую миску, добавить майонез, горчицу, соевый соус, лимонный сок, измельченный чеснок и все сухие специи. Оставить мясо мариноваться в холодильнике на несколько часов или на ночь.

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Яблоки помыть, очистить от семян и нарезать дольками. Форму для выпекания смазать маслом и выложить в нее крылышки в маринаде. Сверху на мясо выложить ломтики яблок. Разогреть духовку до 180°. Выпекать куриные крылышки с яблоками 40 минут.

Куриные крылышки в кока-коле

Ингредиенты:

куриные крылышки - 10-12 шт.;

кока-кола - 200 мл;

соевый соус - 5 стол.л.;

подсолнечное масло - 2 стол.л.;

зеленый лук - 4 пера.

Куриные крылышки промыть и выложить в глубокую миску. Залить соевым соусом и оставить на 1 час. В сковороде разогреть подсолнечное масло и выложить в горячее масло крылышки обжарить с двух сторон до золотистой корочки (5-7 минут).

Затем влить в сковороду остальной соевый соус из маринада и кока-колу. Готовить на среднем огне 15-20 минут под крышкой, затем ещё 5 минут на сильном огне. За это время соус должен загустеть. Готовые куриные крылышки в кока-коле посыпать рубленым зеленым луком.

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