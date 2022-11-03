Нежная и сочная буженина из курицы понравится всем любителям мяса.

Буженина из курицы - очень вкусный способ приготовления куриного филе. Буженину можно подать как холодную закуску, использовать как основу для супа или сделать из неё бутерброды. В нашем рецепте буженина варится в кастрюле в собственном соку. Такое мясо очень нежное и не пересушенное.

Куриная буженина без духовки

Куриная грудка - 1 кг.

Чеснок - 4 зубчика.

Перец черный молотый - 1 ч.л.

Паприка сладкая - 1 ч.л.

Оливковое масло - 1 ст.л.

Соевый соус - 2 ч.л.

Орегано - щепотка.

Перец чили молотый - щепотка.

Зубчики чеснока нарезать острыми кусочками и нашпиговать куриные грудки. Все специи смешать, залить соевым соусом и оливковым маслом. Перемешать до однородности. В кашице из специй обвалять курицу со всех сторон. Затем чистыми руками дополнительно втереть специи в мясо.

Переложить курицу в пакет для запекания или в обычный пакет. Плотно завязать. Каждую куриную грудку выложить в отдельный пакет. Убрать мясо в холодильник на 4-6 часов, чтобы оно тщательно промариновалось.

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Мясо в пакете выложить в кастрюлю. Залить холодной водой, чтобы она покрыла все мясо. Довести воду до кипения и варить грудку 30 минут. Затем перевернуть мясо на другую сторону и варить ещё 20 минут. Затем достать буженину из пакета и охладить. Рекомендуется есть в холодном виде.

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