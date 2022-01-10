Варенная в молоке курица приобретает необычные нотки вкуса и необычайную нежность.

Курица и молоко - продукты, казалось бы, не очень сочетаемые. Немногие знают, что эти продукты прекрасно "дружат" между собой. Приготовленное в молоке куриное мясо обладает нежным вкусом и необычной ноткой. Такое блюдо популярно в США, его также готовят грузины и знаменитые повара.

Курицу можно не только запекать, тушить и варить в молоке, но и мариновать на несколько часов - такое мясо по вкусу будет напоминать дорогую пастрому. Как приготовить диетический, простой и недорогой деликатес из курицы и молока - рассказываем в этой статье.

Курица, маринованная в молоке - нежный деликатес

Куриное филе - 1 кг.

Приправа для курицы по вкусу.

Молоко - 1 л.

Куриное филе засыпать любимыми специями, накрыть пленкой и поставить в холодильник на несколько часов. Молоко вылить в кастрюлю, слегка посолить и довести до кипения. В кипящее молоко опустить маринованное филе, прокипятить одну минуту и снять с огня.

Кастрюлю с молоком и мясом укутать одеялом и оставить на 2 часа. Затем филе выложить на бумажные полотенца и завернуть фольгой. Оставить до полного остывания в холодильнике. После этого курицу можно нарезать и есть.

Курица в молоке по-грузински - чкмерули

Куриная тушка - 1 шт.

Молоко жирное - 120 мл.

Вода - 80 мл.

Чеснок - 1 головка.

Соль, молотый перец по вкусу.

Курицу нарезать на части и втереть соль с перцем. Запечь курицу на противне до готовности (примерно 40 минут при 200º), периодически поливая соком. Чеснок мелко натереть. В молоко влить воду, часть куриного сока после запекания и добавить чеснок. Довести молочную смесь до кипения.

В кипящее молоко выложить части курицы и довести до кипения. Выключить огонь и оставить курицу в молоке на 5 минут.

Запеченная курица в молоке от Джейми Оливера

Куриное филе - 2 шт.

Молоко - 1 стакан.

Сливочное масло - 2 ст.л.

Чеснок - 2 головки.

Шафран по вкусу.

Цедра 1 лимона.

Филе посолить и поперчить с двух сторон. На сковороде разогреть сливочное масло и обжарить филе с двух сторон 4 минуты. Чеснок почистить и выложить на форму для запекания. Сверху на чеснок выложить курицу.

В сковороду, где обжаривалась курица, влить молоко, добавить крупно нарезанную лимонную цедру и шафран. Довести до кипения. Соус в форму для запекания вылить на курицу. Запекать 30 минут при 200º.

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