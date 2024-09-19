Настоящая домашняя колбаса гораздо вкуснее магазинной.

Украинский шеф-повар Евгений Клопотенко показал, как готовится колбаса домашняя в духовке из доступных ингредиентов. На запекание уйдет не более получаса, зато вы получите натуральный продукт, сделанный собственными руками. Скорее записывайте рецепт.

Домашняя колбаса свино-говяжья

Такая колбаса домашняя свиная готовится из ошейка свинины и говядины, сала и свиной оболочки. Все остальное - это специи, умелые ручки, любовь и вино.

Ингредиенты:

говяжий ошеек - 700 гр;

свиной ошеек - 500 гр;

сало - 300 гр;

соль - по вкусу;

копченая паприка - 2.5 ст.л;

красное вино (кагор) - 150-200 мл;

сахар - 1 ч.л;

зира - 0.5 ч.л;

белый перец - 0.5 ч.л;

свиная оболочка - 1.5 м.

Запоминайте, как готовится колбаса домашняя свиная по этому рецепту.

Свинину, говядину и сало нарезать мелким кубиком. Выложить всё мясо в миску, всыпать копченую паприку, зиру, соль, сахар и белый перец, перемешать. Влить кагор, снова перемешать. Поставить на стол мясорубку, прикрепить насадку для изготовления колбас. На насадку надеть свиную оболочку, а свободный конец завязать. Одной рукой держать оболочку, а второй складывать мясо в мясорубку. По мере наполнения оболочки мясом, равномерно вытягивать ее вручную. Когда полуфабрикат будет приготовлен, завязать второй конец оболочки. Взять противень, застелить его пергаментом, проколоть зубочисткой колбасу несколько раз по всей длине, чтобы вышла жидкость. (Это особенно необходимо, если вы плотно нафаршировали колбасу - если не дать жидкости выйти, домашняя колбаса в духовке может взорваться).

Закрутить колбасу в "крендель", поставить в разогретую духовку на 30 минут, запекать при 180 градусах. По истечение указанного времени проверить - возможно, понадобится чуть дольше запечь продукт, это зависит от особенностей вашей духовки.

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