Сочные и сытные макароны по-флотски – это хорошо известное в постсоветских странах блюдо. Ранее для его приготовления использовали недорогое мясо и самые доступные сорта макарон. Если вам не очень нравится классический рецепт – экспериментируйте с видами мяса и соусами.
Макароны по-флотски с вареным мясом
- Макароны – 300-400 г.
- Кусок мяса по вкусу – 400 г.
- Луковица – 1 шт.
- Растительное масло для жарки.
- Соль, специи по вкусу.
Мясо сварить до готовности, посолить в конце. Лук мелко нарезать и обжарить на сковороде с маслом. Вареное мясо пропустить через мясорубку и смешать с жареным луком. Макароны сварить до готовности в подсоленной воде. Слить воду и перемешать макароны с фаршем и приправами. Пересыпать блюдо в сковороду, влить 50 мл бульона после варки мяса и тушить несколько минут.
Макароны по-флотски с жареным фаршем и томатным соусом
- Фарш домашний – 0.5 кг.
- Макароны – 250 г.
- Лук репчатый – 1 шт.
- Морковь – 1 шт.
- Чеснок – 2 зубчика.
- Зелень укропа и петрушки.
- Масло оливковое – 2 ст. л.
- Томатная паста – 2 ст. л.
- Черный перец горошком.
- Базилик сушеный.
- Соль – по вкусу.
Читайте такжеКак мариновать опята - 3 простых рецепта роскошной закускиЛук и чеснок мелко нарезать, морковь натереть на терке. Обжарить овощи на оливковом масле 5 минут. Выложить на сковороду фарш, посолить и поперчить. Фарш перемешивать вилкой, чтобы он был рассыпчатым. Жарить 10 минут. Добавить в сковороду рубленую зелень, базилик и томатную пасту. Обжаривать ещё 4 минуты.
Макароны отварить до полуготовности в соленой воде. Выложить в сковороду к фаршу. Влить стакан воды и тушить всё вместе под закрытой крышкой 10 минут.
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