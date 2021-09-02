Макароны по-флотски рецепт / фото ua.depositphotos.com

Сочные и сытные макароны по-флотски – это хорошо известное в постсоветских странах блюдо. Ранее для его приготовления использовали недорогое мясо и самые доступные сорта макарон. Если вам не очень нравится классический рецепт – экспериментируйте с видами мяса и соусами. 

Макароны по-флотски с вареным мясом

  • Макароны – 300-400 г.
  • Кусок мяса по вкусу – 400 г.
  • Луковица – 1 шт.
  • Растительное масло для жарки.
  • Соль, специи по вкусу.

Мясо сварить до готовности, посолить в конце. Лук мелко нарезать и обжарить на сковороде с маслом. Вареное мясо пропустить через мясорубку и смешать с жареным луком. Макароны сварить до готовности в подсоленной воде. Слить воду и перемешать макароны с фаршем и приправами. Пересыпать блюдо в сковороду, влить 50 мл бульона после варки мяса и тушить несколько минут.

Рецепт макарон по-флотски / фото ua.depositphotos.com

Макароны по-флотски с жареным фаршем и томатным соусом

  • Фарш домашний – 0.5 кг.
  • Макароны – 250 г.
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Морковь – 1 шт.
  • Чеснок – 2 зубчика.
  • Зелень укропа и петрушки.
  • Масло оливковое – 2 ст. л.
  • Томатная паста – 2 ст. л.
  • Черный перец горошком.
  • Базилик сушеный.
  • Соль – по вкусу.

Читайте такжеКак мариновать опята - 3 простых рецепта роскошной закускиЛук и чеснок мелко нарезать, морковь натереть на терке. Обжарить овощи на оливковом масле 5 минут. Выложить на сковороду фарш, посолить и поперчить. Фарш перемешивать вилкой, чтобы он был рассыпчатым. Жарить 10 минут. Добавить в сковороду рубленую зелень, базилик и томатную пасту. Обжаривать ещё 4 минуты.

Макароны отварить до полуготовности в соленой воде. Выложить в сковороду к фаршу. Влить стакан воды и тушить всё вместе под закрытой крышкой 10 минут. 

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Автор: Екатерина Пулатова