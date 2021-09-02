Известный рецепт макарон с фаршем появился в СССР.

Сочные и сытные макароны по-флотски – это хорошо известное в постсоветских странах блюдо. Ранее для его приготовления использовали недорогое мясо и самые доступные сорта макарон. Если вам не очень нравится классический рецепт – экспериментируйте с видами мяса и соусами.

Макароны по-флотски с вареным мясом

Макароны – 300-400 г.

Кусок мяса по вкусу – 400 г.

Луковица – 1 шт.

Растительное масло для жарки.

Соль, специи по вкусу.

Мясо сварить до готовности, посолить в конце. Лук мелко нарезать и обжарить на сковороде с маслом. Вареное мясо пропустить через мясорубку и смешать с жареным луком. Макароны сварить до готовности в подсоленной воде. Слить воду и перемешать макароны с фаршем и приправами. Пересыпать блюдо в сковороду, влить 50 мл бульона после варки мяса и тушить несколько минут.

Макароны по-флотски с жареным фаршем и томатным соусом

Фарш домашний – 0.5 кг.

Макароны – 250 г.

Лук репчатый – 1 шт.

Морковь – 1 шт.

Чеснок – 2 зубчика.

Зелень укропа и петрушки.

Масло оливковое – 2 ст. л.

Томатная паста – 2 ст. л.

Черный перец горошком.

Базилик сушеный.

Соль – по вкусу.

Читайте такжеКак мариновать опята - 3 простых рецепта роскошной закускиЛук и чеснок мелко нарезать, морковь натереть на терке. Обжарить овощи на оливковом масле 5 минут. Выложить на сковороду фарш, посолить и поперчить. Фарш перемешивать вилкой, чтобы он был рассыпчатым. Жарить 10 минут. Добавить в сковороду рубленую зелень, базилик и томатную пасту. Обжаривать ещё 4 минуты.

Макароны отварить до полуготовности в соленой воде. Выложить в сковороду к фаршу. Влить стакан воды и тушить всё вместе под закрытой крышкой 10 минут.

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Автор: Екатерина Пулатова