Мультиварка - это гениальное изобретение человечества, которое существенно облегчило жизнь тем, кто любит вкусно поесть. О том, как приготовить идеальный плов в мультиварке - читайте на УНИАН.

Когда на наших кухнях появились мультиварки, хозяйки сразу по достоинству оценили это изобретение. При минимальных затратах сил и времени вы всегда получаете вкусное блюдо, даже если только учитесь готовить.

Прелесть мультиварки в том, что в ней никогда ничего не подгорит, в отличие от кастрюли. Не нужно следить за временем приготовления, уменьшать или добавлять огонь и бояться что что-то выкипит. И это не говоря уже о том, что, за счет давления, приготовленные в мультиварке блюда, зачастую, вкуснее, чем те, которые готовились более традиционным способом.

Если вы любите рис, но не знаете, как приготовить плов в мультиварке, поверьте - это гораздо проще, чем в кастрюле или казане.

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Мы расскажем вам, как приготовить вкусный рассыпчатый плов, который ничем не будет отличаться от блюда в меню самого дорогого ресторана.

Раньше мы уже рассказывали вам, как приготовить настоящий узбекский плов и как подобать правильный рис для плова.

Плов в мультиварке со свининой за 50 минут

Для приготовления вам понадобятся:

свинина - 500 гр,

рис - 400 гр,

растительное масло - 50 мл,

репчатый лук - 2 шт,

морковь - 2 шт,

черный молотый перец - по вкусу,

соль - по вкусу,

лавровый лист - 2 шт,

перец горошком - 5-7 шт,

чеснок - 3-4 зубчика.

Хорошо промываем рис в холодной воде несколько раз. В уже в промытом виде заливаем его холодной водой и оставляем на 20 минут. В это время моем мясо и нарезаем на порционные кусочки. Для плова можно использовать как чистую мякоть, так и мясо на кости, например, ребра.

Выкладываем мясо в мультиварку, добавляем растительное масло и включаем режим "Жарка" на 15 минут. Когда мясо подрумянится, добавляем к нему мелко нарезанный лук и натертую морковь. Добавляем соль, специи и лавровый лист. Все тщательно перемешиваем и жарим еще 10 минут. Когда мясо будет практически полностью готово, добавляем в мультиварку промытый рис и заливаем его горячей водой так, чтобы она была выше уровня риса на 2-3 пальца.

Закрываем крышку мультиварки, включаем режим "Плов". После того, как блюдо будет готово, можно добавить измельченный чеснок, так ваш плов получится более ароматным.

Плов в мультиварке с курицей на скорую руку

Для этого блюда вам понадобятся:

куриное филе - 500 гр,

рис - 350 гр,

растительное масло - 45 мл,

репчатый лук - 2 шт,

морковь - 2 шт,

черный молотый перец - по вкусу,

соль - по вкусу,

лавровый лист - 2 шт,

перец горошком - 5-7 шт,

томатная паста - 2-3 ст. л,

чеснок - 3-4 зубчика.

Плов с курицей в мультиварке готовить настолько просто, что с этим справится даже начинающий повар. Моем мясо и нарезаем на порционные кусочки. Для плова можно использовать чистую мякоть или мясо на кости, например нарезанные на порционные куски куриные окорочка.

Выкладываем мясо в мультиварку, добавляем растительное масло и включаем режим "Жарка" на 10 минут. Когда мясо подрумянится, добавляем к нему мелко нарезанный лук, измельченную морковь и томатную пасту. Морковь можно либо нарезать соломкой, либо натереть на терке. Добавляем соль, специи и лавровый лист. Все тщательно перемешиваем и жарим еще 10 минут.

Когда мясо будет готово, добавляем в мультиварку промытый рис и заливаем его водой в соотношении 3:1, т.е. на один стакан риса нужно брать три стакана воды. Закрываем крышку мультиварки, включаем режим "Плов". После того, как блюдо будет готово, открываем крышку мультиварки, добавляем мелко нарезанную зелень и измельченный чеснок, закрываем крышку уже выключенной мультиварки еще на 10 минут.

Идеально мягкая говядина - эксклюзивный рецепт плова в мультиварке

Для этого блюда вам понадобятся:

говядина - 1 кг,

рис - 600 гр,

репчатый лук - 3 шт,

морковь - 3-4 шт,

черный молотый перец - по вкусу,

соль - по вкусу,

лавровый лист - 4 шт;

перец горошком - 6-8 шт,

сало - 300 гр,

барбарис - 2 ч.л,

зира - 2 ч.л,

куркума - 2 ч.л,

паприка копченая - 2 ч.л.

Для плова нужно брать только свежее мясо, без посторонних запахов. Использовать мясо, которое замораживали, конечно можно, но из свежего мяса плов будет гораздо вкуснее.

Старайтесь выбрать мясо без жил. Лучше использовать чистую мякоть, без костей. Также лучше, если у вас будет мясо с небольшим количеством жира. Если вы хотите приготовить рассыпчатый плов в мультиварке - используйте мясо с прослойками жира. В противном случае ваше блюдо получится сухим.

Сало отделяем от шкурки, нарезаем на мелкие кусочки и отправляем в мультиварку. Выжариваем его до состояния шкварок. Когда шкварки будут готовы, убираем их в отдельную тарелку, а жир оставляем в чаше мультиварки.

Моем мясо и нарезаем на порционные кусочки. Выкладываем мясо в мультиварку и включаем режим "Жарка" на 20 минут. Когда мясо подрумянится, добавляем к нему мелко нарезанный лук и нарезанную брусочками морковь. Добавляем соль, барбарис, перец, все специи и лавровый лист. Все тщательно перемешиваем и жарим еще 15 минут.

Когда мясо будет готово, добавляем промытый рис и заливаем его горячей водой в соотношении 3:1. Не стоит заливать рис холодной водой, так как от резкого перепада температур он может стать жестким. Лучше заливать рис кипятком.

Закрываем крышку мультиварки, включаем режим "Плов". Перед подачей украшаем блюдо свежей зеленью.

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