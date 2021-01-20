Такая запеканка - отличная идея для ужина в компании близких людей.

Запеканка с грибами – очень вкусное, сытное и ароматное блюдо. Грибы при этом можно использовать любые, на собственный вкус. Чаще всего грибную запеканку делают с картофелем, однако возможны комбинации с другими овощами или мясом.

Картофельная запеканка с грибами и свининой

Свинина - 500 г

Грибы - 300 г

Картофель - 500 г

Булочка - 60 г

Молоко - 100 мл

Лук - 2 шт.

Сливочное масло - 1 ст. л.

Соль, перец черный молотый - по вкусу

Твердый сыр - 150 г

Растительное масло - 2 ст. л.

Зелень - по вкусу

Подготовить свиной фарш, пропустив мясо через мясорубку.

Читайте такжеСочная и ароматная буженина: как вкусно запечь свинину в духовкеЗамочить булочку в молоке. Все смешать, предварительно отжав хлеб от лишнего молока.

Нарезать лук и грибы. Обжарить в масле лук, затем добавить к ним фарш, тоже обжарить. Положить грибы, перец, соль, жарить еще около 20 минут.

Отварить картофель, мелко нарезать зелень.

Из вареного картофеля сделать пюре, смешать с молоком (50-70 мл) и маслом, поперчить и посолить. Вмешать рубленую зелень.

На мелкой терке натереть сыр.

Переложить фарш с грибами в форму, сверху – картофельное пюре. Присыпать тертым сыром и запекать при температуре 180°С в течение 15-20 минут.

Запеканка с курицей и грибами

Картофель - 1 кг

Куриное филе - 500 г

Шампиньоны - 250 г

Лук репчатый - 1 шт.

Черемша - 0,5 пучка

Растительное масло - 3 ст. л.

Соль и перец черный молотый - по вкусу

Сыр твердый тертый - 2-3 ст. л.

Все овощи и куриное филе помыть, обсушить. Картофель почистить, помыть и залить чистой водой. Нарезать картофель и отварить в подсоленной воде до готовности.

Лук обжарить до готовности на масле. Добавить нарезанные мелкими кубиками грибы, готовить 5 минут. Добавить нарезанную черемшу (вместо нее можно добавить зубчик чеснока).

Нарезать мелкими кубиками куриное филе, добавить в сковороду и готовить 1-2 минуты. Филе должно лишь слегка побелеть, ведь оно еще будет запекаться.

Слить из отварного картофеля воду, приготовить пюре, добавить немного молока.

Форму для запекания слегка смазать растительным маслом, выложить слой картофельного пюре. На картофель выложить курицу с грибами. Сверху выложить оставшуюся картошку.

Верх запеканки посыпать тертым твердым сыром. Запекать при температуре 190°С в режиме верхнего и нижнего нагрева 30 минут.

Запеканка с грибами и брокколи

Брокколи - 200 г

Шампиньоны - 150 г

Яйца - 5 шт.

Молоко - 0,5 ст.

Мука - 0,5 ст.

Твердый сыр - 100 г

Соль - по вкусу

Растительное масло - 2 ст. л.

Капусту брокколи отварить в подсоленной воде до полуготовности. Разделить на соцветия, выложить в огнеупорную форму, распределив равномерно по всему дну.

Читайте такжеКак вкусно приготовить свиную печень – лучшие рецептыГрибы хорошо промыть под холодной проточной водой, нарезать ломтиками или на четверть. Выложить их в форму, поверх капусты. Сбрызнуть все растительным маслом.

Куриные яйца взбить с молоком, посолить по вкусу. Добавить просеянную муку (частями, чтобы не образовалось комочков) и перемешать.

Небольшое количество тертого сыра отложить для посыпания запеканки сверху. Остальное добавить в тесто, перемешать вилкой.

Залить капусту брокколи и грибы полученным тестом. Присыпать оставшимся тертым сыром.

Форму завернуть фольгой или накрыть крышкой. Выпекать запеканку в духовке при температуре 180°С градусов около 30 минут. Перед подачей запеканку немного остудить, порционно нарезать и подавать к столу.

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Автор: УНИАН