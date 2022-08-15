УНИАН расскажет, где собирать в лесу и как приготовить маринованные маслята на зиму.

Маслята - вкусные грибы августа, которые густо растут во многих украинских лесах. Собирать эти грибы можно с середины августа и до первых заморозков. Эти грибы вкусны в любом виде, но чаще всего маслята маринуют на зиму.

Где и как собирать маслята

Маслята предпочитают хвойные леса. Собирать их рекомендуется на следующий день после дождя. В мокрую погоду можно насобирать много грибов. В сухую погоду за маслятами лучше не ходить - такие грибы быстро портятся.

Название эти грибы получили благодаря своей интересной шляпке. Их шляпка скользкая и маслянистая на ощупь, быстро прилипает к пальцам. Пленка легко снимается со шляпки. Под шляпкой у съедобного масленка должна быть губчатое покрытие, а не трубчатое. Запах у этого гриба приятный.

Маринованные маслята с чесноком

Маслята - 1 кг.

Вода - 3 л.

Соль - 4 чайн.л.

Сахар - 2 ст.л.

Душистый перец - 3 горошины.

Черный перец - 3 горошины.

Лавровый лист - 2 шт.

Уксус 70% - 3 чайн.л.

Чеснок - 5 зубчиков.

Растительное масло - 4 стол.л.

Грибы выложить в кастрюлю и полностью залить водой. Варить маслята на среднем огне 30 минут. Откинуть на дуршлаг.

Для маринада вскипятить 1 л воды с солью, сахаром, двумя видами перца и лавровым листом. Добавить грибы и снова довести до кипения. Добавить уксус и измельченный чеснок. Накрыть кастрюлю крышкой и варить 5 минут.

Грибы вместе с маринадом выложить в стерилизованную банку. Сверху полить растительным маслом. Закрыть стерилизованными крышками. Грибы будут готовы примерно через месяц.

Маринованные с маслом и душистым перцем

Маслята - 1500 г.

Соль - 2,5 ст.л.

Сахар - 1 ч.л.

Душистый перец - 10 горошин.

Черный перец - 10 горошин.

Лавровый лист - 3 шт.

Уксус 9% - 3 ст.л.

Растительное масло - 3 ст.л.

Маслята тщательно вымыть. Выложить грибы в кастрюлю и залить водой. Довести до кипения и варить 20 минут. Затем ополоснуть грибы и снова вернуть на плите. Добавить сахар, соль, перцы и лавровый лист. Залить теплой водой и варить 10 минут после закипания. Затем уменьшить огонь, добавить уксус и растительное масло. Варить ещё 5 минут.

Вынуть лавровый лист из грибов. Разложить маслята вместе с маринадом по стерилизованным банкам.

Жареные маслята

Маслята - 700 г.

Лук - 3 шт.

Растительное масло - 4 стол.л.

Сливочное масло размягчённое - 1 чайн.л.

Соль, перец, специи по вкусу.

Зелень по вкусу.

Маслята выложить в кастрюлю и полностью залить водой. Поставить на большой огонь и варить под полузакрытой крышкой 40 минут. Откинуть грибы на дуршлаг. Лук нарезать тонкими полукольцами. В сковороде нагреть растительное масло. На сильном огне обжарить грибы, пока не испарится жидкость (примерно 5 минут).

Грибы посолить и поперчить по вкусу. Добавить к грибам нарезанный лук и сливочное масло. Готовить на большом огне постоянно помешивая до готовности лука (5-7 минут). В конце украсить блюдо рубленной зеленью и выключить огонь.

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