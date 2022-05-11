Что можно приготовить на гриле барбекю для семейного отдыха или большой компании - узнайте в материале УНИАН.

Весной многие жители нашей страны традиционно устраивают пикники на природе. В условиях войны это сделать непросто, поэтому можно ограничиться собственным двором в частном доме. УНИАН предлагает закуски на мангале и основные блюда, которые точно понравятся вашим близким.

Ранее мы рассказывали, как приготовить шашлык из курицы.

Шампиньоны на гриле

Шампиньоны - 1 кг

Оливковое масло - 50 мл

Соевый соус - 5 ст. л

Уксус 6 % - 1 ч. л

Майонез - 2 ст. л

Острая горчица - 1 ч. л

Соль, черный перец - по вкусу.

Грибы промыть, высушить, снять со шляпок кожицу. Для маринада смешать оливковое масло, соевый соус, уксус, майонез и горчицу. Взбить до однородной консистенции, посолить и поперчить. Залить грибы маринадом и убрать в холодильник на 2-3 часа. Жарить грибы на мангале с помощью шампуров 7-10 минут.

Лаваш с сыром и зеленью на мангале

Лаваш тонкий - 3 листа

Сыр твердый - 200 г

Зелень петрушки (или укропа) - 1 пучок

Чеснок молодой - 5-6 шт.

Сыр натереть на терке, зелень вымыть и мелко нашинковать, добавить измельченный чеснок. Смешать сыр с зеленью, расстелить лаваш. Добавить начинку и завернуть лаваш конвертиком. Выложить лаваш на решетку и запечь с обеих сторон до корочки.

Кальмары на гриле

Кальмары - 1 кг

Сметана 20% - 200 мл

Чеснок - 1 зубчик

Лимон - 0,5 шт.

Паприка сладкая молотая - 1 ч. л

Петрушка свежая - по вкусу

Соевый соус - по вкусу

Перец черный молотый - по вкусу

Соль - по вкусу

Кальмар промыть, тщательно очистить тушки, особенно внутри. Смазать кальмары соевым соусом и оставить на 10-15 минут. Пока маринуется кальмар, приготовить соус. В сметану добавить сок половины лимона, соль, паприку, зелень петрушки, измельченный чеснок и свежемолотый перец, перемешать до однородной консистенции.

Выложить кальмары на решетку, обжарить с двух сторон 1 минуту (не больше, иначе они станут "резиновыми"). Перед подачей нарезать кальмары кольцами, отдельно подать соус.

Семга на гриле

Стейки семги - 1 кг

Оливковое масло - 2 ст. л

Лайм - 1 шт

Соль и черный перец - по вкусу

Зелень - пучок.

Стейки промыть и высушить бумажным полотенцем. Слегка натереть перцем и солью. С обеих сторон смазать маслом и соком лайма. Выложить на тарелку, обернуть пленкой и оставить в холодильнике на 30-40 минут. Сделать из фольги "кармашки", выложить стейки и запекать на решетке 10 минут с каждой стороны. Перед подачей посыпать измельченной зеленью и еще раз сбрызнуть соком лайма.

Картофель с салом на углях

Картофель - 1 кг

Сало - 300 г

Соль - по вкусу

Перец черный молотый - по вкусу.

Сало нарезать тонкими слайсами, картофель - кружочками. По очереди нанизать на шампур картофель и сало, выложить на фольгу. Посолить, поперчить, завернуть в фольгу. Запекать на мангале 20-30 минут, периодически переворачивая. Снять фольгу и жарить еще 10-15 минут.

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