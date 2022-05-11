Блюда на гриле на природе / depositphotos.com

Весной многие жители нашей страны традиционно устраивают пикники на природе. В условиях войны это сделать непросто, поэтому можно ограничиться собственным двором в частном доме. УНИАН предлагает закуски на мангале и основные блюда, которые точно понравятся вашим близким.

Ранее мы рассказывали, как приготовить шашлык из курицы.

Шампиньоны на гриле

  • Шампиньоны - 1 кг
  • Оливковое масло - 50 мл
  • Соевый соус - 5 ст. л
  • Уксус 6 % - 1 ч. л
  • Майонез - 2 ст. л
  • Острая горчица - 1 ч. л
  • Соль, черный перец - по вкусу.

Грибы промыть, высушить, снять со шляпок кожицу. Для маринада смешать оливковое масло, соевый соус, уксус, майонез и горчицу. Взбить до однородной консистенции, посолить и поперчить. Залить грибы маринадом и убрать в холодильник на 2-3 часа. Жарить грибы на мангале с помощью шампуров 7-10 минут.

Лаваш с сыром и зеленью на мангале

  • Лаваш тонкий - 3 листа
  • Сыр твердый - 200 г
  • Зелень петрушки (или укропа) - 1 пучок
  • Чеснок молодой - 5-6 шт.

Сыр натереть на терке, зелень вымыть и мелко нашинковать, добавить измельченный чеснок. Смешать сыр с зеленью, расстелить лаваш. Добавить начинку и завернуть лаваш конвертиком. Выложить лаваш на решетку и запечь с обеих сторон до корочки.

Кальмары на гриле

  • Кальмары - 1 кг
  • Сметана 20% - 200 мл
  • Чеснок - 1 зубчик
  • Лимон - 0,5 шт.
  • Паприка сладкая молотая - 1 ч. л
  • Петрушка свежая - по вкусу
  • Соевый соус - по вкусу
  • Перец черный молотый - по вкусу
  • Соль - по вкусу

Кальмар промыть, тщательно очистить тушки, особенно внутри. Смазать кальмары соевым соусом и оставить на 10-15 минут. Пока маринуется кальмар, приготовить соус. В сметану добавить сок половины лимона, соль, паприку, зелень петрушки, измельченный чеснок и свежемолотый перец, перемешать до однородной консистенции. 

Выложить кальмары на решетку, обжарить с двух сторон 1 минуту (не больше, иначе они станут "резиновыми"). Перед подачей нарезать кальмары кольцами, отдельно подать соус.

Семга на гриле

  • Стейки семги - 1 кг
  • Оливковое масло - 2 ст. л
  • Лайм - 1 шт
  • Соль и черный перец - по вкусу
  • Зелень - пучок.

Стейки промыть и высушить бумажным полотенцем. Слегка натереть перцем и солью. С обеих сторон смазать маслом и соком лайма. Выложить на тарелку, обернуть пленкой и оставить в холодильнике на 30-40 минут. Сделать из фольги "кармашки", выложить стейки и запекать на решетке 10 минут с каждой стороны. Перед подачей посыпать измельченной зеленью и еще раз сбрызнуть соком лайма.

Картофель с салом на углях

  • Картофель - 1 кг
  • Сало - 300 г
  • Соль - по вкусу
  • Перец черный молотый - по вкусу.

Сало нарезать тонкими слайсами, картофель - кружочками. По очереди нанизать на шампур картофель и сало, выложить на фольгу. Посолить, поперчить, завернуть в фольгу. Запекать на мангале 20-30 минут, периодически переворачивая. Снять фольгу и жарить еще 10-15 минут.

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