Весной многие жители нашей страны традиционно устраивают пикники на природе. В условиях войны это сделать непросто, поэтому можно ограничиться собственным двором в частном доме. УНИАН предлагает закуски на мангале и основные блюда, которые точно понравятся вашим близким.
Ранее мы рассказывали, как приготовить шашлык из курицы.
Шампиньоны на гриле
- Шампиньоны - 1 кг
- Оливковое масло - 50 мл
- Соевый соус - 5 ст. л
- Уксус 6 % - 1 ч. л
- Майонез - 2 ст. л
- Острая горчица - 1 ч. л
- Соль, черный перец - по вкусу.
Грибы промыть, высушить, снять со шляпок кожицу. Для маринада смешать оливковое масло, соевый соус, уксус, майонез и горчицу. Взбить до однородной консистенции, посолить и поперчить. Залить грибы маринадом и убрать в холодильник на 2-3 часа. Жарить грибы на мангале с помощью шампуров 7-10 минут.
Лаваш с сыром и зеленью на мангале
- Лаваш тонкий - 3 листа
- Сыр твердый - 200 г
- Зелень петрушки (или укропа) - 1 пучок
- Чеснок молодой - 5-6 шт.
Сыр натереть на терке, зелень вымыть и мелко нашинковать, добавить измельченный чеснок. Смешать сыр с зеленью, расстелить лаваш. Добавить начинку и завернуть лаваш конвертиком. Выложить лаваш на решетку и запечь с обеих сторон до корочки.
Кальмары на гриле
- Кальмары - 1 кг
- Сметана 20% - 200 мл
- Чеснок - 1 зубчик
- Лимон - 0,5 шт.
- Паприка сладкая молотая - 1 ч. л
- Петрушка свежая - по вкусу
- Соевый соус - по вкусу
- Перец черный молотый - по вкусу
- Соль - по вкусу
Кальмар промыть, тщательно очистить тушки, особенно внутри. Смазать кальмары соевым соусом и оставить на 10-15 минут. Пока маринуется кальмар, приготовить соус. В сметану добавить сок половины лимона, соль, паприку, зелень петрушки, измельченный чеснок и свежемолотый перец, перемешать до однородной консистенции.
Выложить кальмары на решетку, обжарить с двух сторон 1 минуту (не больше, иначе они станут "резиновыми"). Перед подачей нарезать кальмары кольцами, отдельно подать соус.
Семга на гриле
- Стейки семги - 1 кг
- Оливковое масло - 2 ст. л
- Лайм - 1 шт
- Соль и черный перец - по вкусу
- Зелень - пучок.
Стейки промыть и высушить бумажным полотенцем. Слегка натереть перцем и солью. С обеих сторон смазать маслом и соком лайма. Выложить на тарелку, обернуть пленкой и оставить в холодильнике на 30-40 минут. Сделать из фольги "кармашки", выложить стейки и запекать на решетке 10 минут с каждой стороны. Перед подачей посыпать измельченной зеленью и еще раз сбрызнуть соком лайма.
Картофель с салом на углях
- Картофель - 1 кг
- Сало - 300 г
- Соль - по вкусу
- Перец черный молотый - по вкусу.
Сало нарезать тонкими слайсами, картофель - кружочками. По очереди нанизать на шампур картофель и сало, выложить на фольгу. Посолить, поперчить, завернуть в фольгу. Запекать на мангале 20-30 минут, периодически переворачивая. Снять фольгу и жарить еще 10-15 минут.