Как и сколько варить холодец - секрет Клопотенко / коллаж УНИАН, фото скриншот YouTube

Драгли - это традиционное украинское блюдо, сваренное на мясном или рыбном бульоне с добавлением того или иного мяса. Это практически тот же самый холодец, но только настоящий, украинский. УНИАН выяснил, как его сварить правильно.

Наваристый холодец - рецепт от шефа

Известный украинский кулинар Евгений Клопотенко рассказывает, как варить холодец "драгли" из свинины и курицы так, чтобы уже через несколько часов его попробовать.

Ингредиенты:

  • 500 г свинины  
  • 5 куриных голеней 
  • 25 г желатина (порошок) 
  • 120-150 мл воды для замачивания желатина 
  • 2,5 л воды  
  • 5 головок чеснока 
  • лавровый лист 
  • горошины черного перца 
  • соль по вкусу
  • горчица

Запоминайте, как приготовить холодец по советам Клопотенко.

Разогреть духовку до 180 градусов, завернуть каждую головку чеснока в фольгу, выложить в форму и отправить в духовку на 30 минут (чеснок должен стать очень мягким). Очистить свинину от пленок и жира, переложить в кастрюлю, туда же добавить куриные ножки и влить воду. Довести до кипения на большом огне, снять пену, добавить лавровый лист и перец горошком. Уменьшить огонь, варить 1 час, потом куриные ножки убрать, а свинину продолжать готовить еще 30 минут. Проверить мясо, разрезав его ножом - если мягкое и распадается на волокна, значит, готово, а если нет, то варить еще.

Так как этот холодец с желатином, то нужно высыпать его в тарелку, влить воду и оставить на 15 минут. Чеснок достать из духовки, очистить от шелухи и перетереть через сито. Мясной бульон процедить, добавить чеснок, соль и желатин, перемешать. Разделить мясо на волокна, выложить в емкости, залить бульоном, оставить в комнате до остывания. После этого переместить в холодильник на 4-12 часов. 

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