В Украине для этого популярного блюда есть свое аутентичное название "драгли".

Драгли - это традиционное украинское блюдо, сваренное на мясном или рыбном бульоне с добавлением того или иного мяса. Это практически тот же самый холодец, но только настоящий, украинский. УНИАН выяснил, как его сварить правильно.

Наваристый холодец - рецепт от шефа

Известный украинский кулинар Евгений Клопотенко рассказывает, как варить холодец "драгли" из свинины и курицы так, чтобы уже через несколько часов его попробовать.

Ингредиенты:

500 г свинины

5 куриных голеней

25 г желатина (порошок)

120-150 мл воды для замачивания желатина

2,5 л воды

5 головок чеснока

лавровый лист

горошины черного перца

соль по вкусу

горчица

Запоминайте, как приготовить холодец по советам Клопотенко.

Разогреть духовку до 180 градусов, завернуть каждую головку чеснока в фольгу, выложить в форму и отправить в духовку на 30 минут (чеснок должен стать очень мягким). Очистить свинину от пленок и жира, переложить в кастрюлю, туда же добавить куриные ножки и влить воду. Довести до кипения на большом огне, снять пену, добавить лавровый лист и перец горошком. Уменьшить огонь, варить 1 час, потом куриные ножки убрать, а свинину продолжать готовить еще 30 минут. Проверить мясо, разрезав его ножом - если мягкое и распадается на волокна, значит, готово, а если нет, то варить еще.

Так как этот холодец с желатином, то нужно высыпать его в тарелку, влить воду и оставить на 15 минут. Чеснок достать из духовки, очистить от шелухи и перетереть через сито. Мясной бульон процедить, добавить чеснок, соль и желатин, перемешать. Разделить мясо на волокна, выложить в емкости, залить бульоном, оставить в комнате до остывания. После этого переместить в холодильник на 4-12 часов.

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