Соус в "Макдональдсе" делает из обыкновенных бургеров замечательное блюдо ресторанного уровня. Как приготовить такой дома из доступных ингредиентов?

В Макдональдсе разнообразие соусов для бургеров, картошки фри и других угощений - это настоящее волшебство. Именно благодаря соусу вкус бургеров из "Мака" известен на весь мир.

Какой соус в Чикенбургере - "Макдональдс" хранит секрет

Точные пропорции и составы всех этих соусов - настоящая коммерческая тайна McDonald's, поэтому рецепты остаются под замком. Однако опытные гастрономы по всему миру уже давно раскрыли секрет "того самого" соуса из "Мака".

Соус "Биг мак" - рецепт для приготовления дома

"Big Mac Sauce" - та самая тайна гамбургера Big Mac. Этот соус обладает уникальным вкусом благодаря майонезной основе, в которую входят разнообразные ароматные приправы и немного острых ноток.

Видео дня

Соус "Биг мак" - состав:

Майонез - 1 стакан.

Огурцы маринованные - 0,25 стакана.

Горчица - 1,5 ст.л.

Уксус - 1 ч.л.

Паприка - 0,5 ч.л.

Сушеный чеснок в порошке - 0,25 ч.л.

Сушеный лук - 0,25 ч.л.

Все, что требуется - это нарезать мелким кубиком или натереть на терке огурцы и смешать с остальными ингредиентами.

Совет. Лучше использовать белый винный уксус - так вкус соуса будет более аутентичным. А еще соусу нужно настояться в холодильнике, благодаря этому усилится его аромат.

Какой сырный соус используют в "Макдональдс"

В ресторанах сети "Макдональдс" активно применяют сырные соусы для разнообразных бургеров и закусок, включая Chicken McNuggets или Cheesy Fries.

Этот соус обладает густой текстурой и выразительным сырным вкусом, способствуя насыщенному аромату и особенному вкусу блюд. Он придает изысканный вкус кулинарным шедеврам компании.

Приготовить такой соус один-в-один невозможно, но существуют рецепты, которые очень близки к оригиналу.

Сырный соус как в "Макдональдсе" готовится из таких ингредиентов:

Сливки - 0,75 ст.

Масло сливочное - 100 г.

Сыр чеддер - 50г.

Крахмал - 2 ч.л.

Молоко - 0,25 ст.

Черный перец и укроп по вкусу.

Твердый сыр натираем на мелкой терке, а затем тщательно смешиваем со сливками и маслом на сковороде, подогревая до равномерного состояния. По вкусу приправляем солью. В холодном молоке растворяем крахмал. Добавляем крахмал в кипящую смесь, активно помешивая, чтобы придать сырному соусу желаемую густоту и текстуру. Чтобы обогатить вкус в соус нужно добавить черный перец, а также по желанию укроп, базилик и другие ароматические травы по вкусу.

И напоследок, как называется соус, который добавляют в "Биг Тейсти"? В бургере Big Tasty от McDonald's добавляется особый соус, который называется "Big Tasty Sauce" или "Соус для Big Tasty". Этот уникальный соус создан специально для подчеркивания характерного вкуса этого бургера. Рецепт этой смеси тщательно охраняется как коммерческая тайна компании и не доступен для публичного ознакомления.

Ранее УНИАН также рассказывал, как приготовить домашний кетчуп.

Вас также могут заинтересовать новости: