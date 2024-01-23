Салат винегрет - это не только блюдо, но и настоящее произведение искусства, ведь продукты для такого салата можно купить зимой в любом супермаркете. Однако немногие хозяйки знают, что винегрет с фасолью или квашеной капустой, а также по любому авторскому рецепту, будет еще сочнее, если добавить молоко.
Как приготовить винегрет на "отлично" - лайфхак
Мало кто знает, для чего в винегрет добавляют молоко. Опытные шеф-повара рассказывают, что этот секретный компонент позволяет салату стать еще более вкусным и сочным. Однако важно не переусердствовать - на 1 порцию блюда хватит 1 ч.л холодного напитка, то есть, если вы готовите салат в кастрюле или миске, влейте максимум 1 ст.л молока.
Второе правило - напиток должен быть обязательно холодным - теплый продукт провоцирует быстрое закисание салата. Если вы сделаете все правильно и не нарушите технологию, получите невероятное блюдо, от которого ваши близкие будут без ума.
Винегрет классический с молоком - рецепт
Что нужно на винегрет - ингредиенты
- 4 отварных картофеля;
- 1 отварная свекла;
- 4-5 отварных морковок;
- 3 соленых огурца;
- 1 репчатый лук;
- растительное масло;
- 1 ст.л молока;
- 100 гр квашеной капусты;
- 1 стакан отварной фасоли;
- соль, перец, специи по вкусу.
Рассказываем, как сделать винегрет по этому рецепту
Если вы хотите, чтобы салат получился нейтрального цвета, то делайте так - картофель, морковь, репчатый лук, соленые огурцы нарезать кубиком, перемешать в миске. Свеклу отдельно нарезать кубиком, заправить растительным маслом, потом добавить в салат винегрет. Выложить квашеную капусту и фасоль (можно добавить зеленый горошек по желанию). Влить 1 ст.л молока, посолить, поперчить, посыпать специями и перемешать.
Для тех хозяек, которым нравится красный цвет салата, существует второй метод - нарезать все овощи вместе и сразу смешивать свеклу с остальными продуктами, тогда она окрасит их в соответствующий цвет.