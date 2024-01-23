Рассказываем, как приготовить действительно вкусный винегрет - рецепт классический, о котором мало кто знает.

Салат винегрет - это не только блюдо, но и настоящее произведение искусства, ведь продукты для такого салата можно купить зимой в любом супермаркете. Однако немногие хозяйки знают, что винегрет с фасолью или квашеной капустой, а также по любому авторскому рецепту, будет еще сочнее, если добавить молоко.

Как приготовить винегрет на "отлично" - лайфхак

Мало кто знает, для чего в винегрет добавляют молоко. Опытные шеф-повара рассказывают, что этот секретный компонент позволяет салату стать еще более вкусным и сочным. Однако важно не переусердствовать - на 1 порцию блюда хватит 1 ч.л холодного напитка, то есть, если вы готовите салат в кастрюле или миске, влейте максимум 1 ст.л молока.

Второе правило - напиток должен быть обязательно холодным - теплый продукт провоцирует быстрое закисание салата. Если вы сделаете все правильно и не нарушите технологию, получите невероятное блюдо, от которого ваши близкие будут без ума.

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Винегрет классический с молоком - рецепт

Что нужно на винегрет - ингредиенты

4 отварных картофеля;

1 отварная свекла;

4-5 отварных морковок;

3 соленых огурца;

1 репчатый лук;

растительное масло;

1 ст.л молока;

100 гр квашеной капусты;

1 стакан отварной фасоли;

соль, перец, специи по вкусу.

Рассказываем, как сделать винегрет по этому рецепту

Если вы хотите, чтобы салат получился нейтрального цвета, то делайте так - картофель, морковь, репчатый лук, соленые огурцы нарезать кубиком, перемешать в миске. Свеклу отдельно нарезать кубиком, заправить растительным маслом, потом добавить в салат винегрет. Выложить квашеную капусту и фасоль (можно добавить зеленый горошек по желанию). Влить 1 ст.л молока, посолить, поперчить, посыпать специями и перемешать.

Для тех хозяек, которым нравится красный цвет салата, существует второй метод - нарезать все овощи вместе и сразу смешивать свеклу с остальными продуктами, тогда она окрасит их в соответствующий цвет.

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