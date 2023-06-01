Если совсем некогда готовить, выручит салат из сырой моркови и яблок с добавлением грецкого ореха.

Салат из свежей моркови придет на помощь, когда нужно сообразить на стол что-то из ничего, и очень быстро.

Салат из яблок и моркови - проще простого

На 4 порции потребуется:

Видео дня

яблок - 600 г;

моркови - 400 г;

грецких орехов очищенных - 200 г.

Делим яблоко пополам, вырезаем сердцевину, после чистим от кожуры. Важно: именно в таком порядке, если делать в обратном, яблоко развалится. Режем очищенные яблоки небольшими кубиками или дольками, можно натереть на овощерезке или крупной терке. В салат из яблок пойдет любая форма нарезки, выбирайте ту, которая вам по душе.

Морковь также режем соломкой или натираем на терке. Грецкие орехи измельчаем ножом на кухонной досточке и смешиваем все ингредиенты. Заправляем салат из сырой моркови и яблок майонезом.

Очищенные грецкие орехи, при желании, можно залить на минуту кипятком, тогда с них легко отойдут шкурки.

При подаче можно красиво украсить зеленью, листиками салата.

Бонус-приз: вкуснейший салат из курицы

Приготовить салат из курицы, самый вкусный, можно и без ананасов.

Отварите 4 средних картофелины в мундирах, 4 яйца и куриное филе - 1 большое или 2 маленьких. Филе можно поставить в микроволновку на 15 минут - так оно приготовится быстрее, сохранит больше полезных веществ и вообще получится вкуснее, солить в этом случае не надо. В посуду нужно добавить несколько столовых ложек воды и периодически проверять готовность.

Для красоты в салат из филе курицы можно добавить 1 небольшую вареную морковь, оранжевые кубики придадут блюду яркость.

Остывшие продукты очищаем, нарезаем кубиками, смешиваем и заправляем майонезом. Салат из курицы и яиц готов, при подаче украшаем зеленью.

Ранее УНИАН рассказывал, как приготовить на скорую руку греческий пирог с сыром.

Вас также могут заинтересовать новости: