Груша и мясо - прекрасное сочетание для изысканного салата.

Сладкая поджаренная груша с зернистой структурой и румяное мясо - отличное сочетание для салата. Такой яркий и легкий салат с множеством вкусом приятно удивит гостей и родных. Это блюдо очень просто приготовить. Для салата выбирайте спелые, но не слишком мягкие груши сладких сортов.

Салат с грушей и курицей

Груша - 2 шт.

Куриное филе - 300 г.

Сыр с плесенью или брынза - 150 г.

Орехи - 50 г.

Листья салата - 500 г.

Горчица неострая - 3 ст.л.

Бальзамический уксус - 1 ст.л.

Мед - 1 ч.л.

Оливковое масло.

Приготовить маринад: смешать горчицу, бальзамический уксус, мед и ложку оливкового масла. Груши разрезать на 4 части и нарезать тонкими ломтиками. В маринад выложить груши и оставить на 30 минут. Листья салата обмыть и высушить, нарвать руками. Курицу нарезать небольшими кусочками и обжарить на сковороде на оливковом масле, пока не испарится вся жидкость. Сыр нарезать кубиками.

Грушу достать из маринада и обжаривать на сковороде примерно 5 минут. В миску для салата выложить листья салата, курицу, сыр, обжаренные груши. Полить салат оставшимся маринадом, посолить. Посыпать орехами по вкусу.

Салат с грушей и куриной печенью

Куриная печень - 300 г.

Листья салата - 150 г.

Груши - 2 шт.

Помидоры черри - 150 г.

Соевый соус - 30 мл.

Мед - 30 мл.

Оливковое масло - 1 ст.л.

Сахар - 1 ст.л.

Сок 1/2 лимона.

Печень промыть и очистить от пленок. Разогреть сковороду с оливковым маслом и обжаривать печень 5 минут. Затем добавить к печени соевый соус и мед, жарить печень ещё 10 минут. Грушу нарезать тонкими ломтиками и обжарить на оливковом масле на другой сковороде. Жарить 5 минут, затем добавить в грушу сахар и жарить ещё 3 минуты, постоянно помешивая. Листья салата порвать руками, добавить печень и грушу, сбрызнуть лимонным соком и посолить. Добавить нарезанные половинками черри.

Салат с грушей и хамоном

Груша - 2 шт.

Хамон - 70 г.

Свежий шпинат - пучок.

Руккола - 100 г.

Фисташки очищенные рубленые - 3 ст. л.

Тертый пармезан - 2 ст. л.

Сок лимонный - 2 ст. л.

Бальзамический уксус - 1 ст. л.

Оливковое масло - 4 ст.л.

Мед - 2 ч.л.

Для приготовления заправки в небольшой емкости смешать оливковое масло, мед, бальзамический уксус, добавить рубленые фисташки, посолить. Помыть рукколу и шпинат, порубить. Зелень сбрызнуть заправкой. Грушу тонко нарезать и сбрызнуть лимонным соком. Хамон нарезать тонкими кусочками, выложить в салат. Посыпать салат рублеными фисташками или другими орехами. Полить заправкой и посыпать пармезаном. Оставить на 10 минут и подавать к столу.

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Автор: Екатерина Пулатова