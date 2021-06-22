Сладкая поджаренная груша с зернистой структурой и румяное мясо - отличное сочетание для салата. Такой яркий и легкий салат с множеством вкусом приятно удивит гостей и родных. Это блюдо очень просто приготовить. Для салата выбирайте спелые, но не слишком мягкие груши сладких сортов.
Салат с грушей и курицей
- Груша - 2 шт.
- Куриное филе - 300 г.
- Сыр с плесенью или брынза - 150 г.
- Орехи - 50 г.
- Листья салата - 500 г.
- Горчица неострая - 3 ст.л.
- Бальзамический уксус - 1 ст.л.
- Мед - 1 ч.л.
- Оливковое масло.
Приготовить маринад: смешать горчицу, бальзамический уксус, мед и ложку оливкового масла. Груши разрезать на 4 части и нарезать тонкими ломтиками. В маринад выложить груши и оставить на 30 минут. Листья салата обмыть и высушить, нарвать руками. Курицу нарезать небольшими кусочками и обжарить на сковороде на оливковом масле, пока не испарится вся жидкость. Сыр нарезать кубиками.
Грушу достать из маринада и обжаривать на сковороде примерно 5 минут. В миску для салата выложить листья салата, курицу, сыр, обжаренные груши. Полить салат оставшимся маринадом, посолить. Посыпать орехами по вкусу.
Салат с грушей и куриной печенью
- Куриная печень - 300 г.
- Листья салата - 150 г.
- Груши - 2 шт.
- Помидоры черри - 150 г.
- Соевый соус - 30 мл.
- Мед - 30 мл.
- Оливковое масло - 1 ст.л.
- Сахар - 1 ст.л.
- Сок 1/2 лимона.
Печень промыть и очистить от пленок. Разогреть сковороду с оливковым маслом и обжаривать печень 5 минут. Затем добавить к печени соевый соус и мед, жарить печень ещё 10 минут. Грушу нарезать тонкими ломтиками и обжарить на оливковом масле на другой сковороде. Жарить 5 минут, затем добавить в грушу сахар и жарить ещё 3 минуты, постоянно помешивая. Листья салата порвать руками, добавить печень и грушу, сбрызнуть лимонным соком и посолить. Добавить нарезанные половинками черри.
Салат с грушей и хамоном
- Груша - 2 шт.
- Хамон - 70 г.
- Свежий шпинат - пучок.
- Руккола - 100 г.
- Фисташки очищенные рубленые - 3 ст. л.
- Тертый пармезан - 2 ст. л.
- Сок лимонный - 2 ст. л.
- Бальзамический уксус - 1 ст. л.
- Оливковое масло - 4 ст.л.
- Мед - 2 ч.л.
Для приготовления заправки в небольшой емкости смешать оливковое масло, мед, бальзамический уксус, добавить рубленые фисташки, посолить. Помыть рукколу и шпинат, порубить. Зелень сбрызнуть заправкой. Грушу тонко нарезать и сбрызнуть лимонным соком. Хамон нарезать тонкими кусочками, выложить в салат. Посыпать салат рублеными фисташками или другими орехами. Полить заправкой и посыпать пармезаном. Оставить на 10 минут и подавать к столу.
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