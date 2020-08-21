Салат с курицей и ананасами: как приготовить вкусное блюдо

Изысканное блюдо украсит собой праздничный стол.

Салат с курицей и ананасами довольно популярным. Яркий фрукт не только прекрасно украшает собой это блюдо, но и придает ему интересную кисло-сладкую нотку. Поэтому его так часто готовят к праздничному столу.

Салат с копченой грудинкой и ананасами

Копченая куриная грудинка - 250 г

Ананасы - 200 г

Сыр - 100 г

Яйца - 3 шт.

Майонез - 3 ст.л.

Перец черный молотый - щепотка

Копченую куриную грудку очистить от кожи и нарезать небольшими кубиками.

Яйца сварить вкрутую, охладить и очистить. Порезать мелкими кубиками.

Консервированные ананасы вынуть из банки, обсушить. Нарезать небольшими кубиками.

Сыр натереть на крупной терке.

В салатнике соединить копченое мясо, ананасы, сыр и яйца. Заправить салат майонезом и поперчить. Все тщательно перемешать.

Салат из курицы, ананасов и кукурузы

Куриное филе - 200 г

Ананасы (свежие или консервированные) - 150 г

Кукуруза консервированная - 100 г

Сыр - 50 г

Яйца - 2 шт.

Майонез - 60 г

Консервированную кукурузу откинуть на дуршлаг, чтобы стекла жидкость.

Налить в кастрюльку 1,5 литра воды. Когда закипит, подсолить и отправить туда курятину. Можно еще добавить черный перец горошком (3-4 шт.) и лавровый лист. Варить на небольшом огне под крышкой до готовности. Охладить, не вынимая из бульона. Нарезать маленькими кубиками.

Вынуть из сиропа кольца ананаса и нарезать их небольшими кубиками.

Читайте такжеАроматное варенье из груш: рецепты невероятной фруктовой вкусности

Сыр натереть на средней или крупной терке.

Круто сварить яйца, охладить, затем очистить от скорлупы. Разделить на желтки и белки, нарезать небольшими кубиками или натереть на терке среднего или большого размера. Все нарезанные ингредиенты сложить в отдельные емкости, ведь салат будет выкладываться слоями.

На плоскую тарелку установить небольшое кулинарное кольцо. Первым слоем выложить филе, смазать его майонезом. Далее равномерно распределить ломтики ананаса. Затем снова майонез. Сверху выложить яичные белки и майонез. Затем желтки - майонез. Следующий слой - кукуруза, майонез. В конце выложить сыр.

Положить салат на 1-2 часа в холодильник для пропитки. Затем осторожно снять кулинарное кольцо. Украсить салат можно кольцами ананаса или по собственному желанию.

Другие рецепты, которые могут заинтересовать:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН