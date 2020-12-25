Салат Цезарь - известное во всем мире блюдо американской кухни, которое имеет множество вариаций приготовления. По легенде, салат был изобретен поваром мексиканского ресторана Цезарем Кардини. Когда гости требовали еды, а на кухне почти ничего не осталось, Кардини придумал салат Цезарь и подал его клиентам. Оригинальный рецепт включал в себя целые листья салата, яйца и гренки, а также специальную заправку для салата. Чтобы сделать Цезарь более сытным, в него часто добавляют курицу, помидоры, креветки или бекон. Приготовить салат Цезарь дома можно с классической домашней заправкой, магазинным соусом Цезарь либо с заправкой из майонеза или сметаны.
Как сделать заправку для Цезаря
- Растительное масло - 0.25 стакана.
- Оливковое масло - 0.25 ст.
- Анчоусы - 4 филе.
- Сырой куриный желток - 1 шт.
- Лимонный сок - 2 ст.л.
- Дижонская горчица - 2 ч.л.
- Вустерский соус - 0,5 ч.л.
- Соль, молотый черный перец - щепотка.
- Тертый пармезан - 0.5 ст.
Соединить два вида масла. Отдельно блендером взбить анчоусы, желток, лимонный сок, горчицу, вустерский соус, соль и перец. Продолжая взбивать, медленно вливать в массу смесь масел до однородной консистенции. В конце всыпать пармезан и перемешать. Хранить в холодильнике не больше 3 дней.
Салат цезарь классический
- Салат романо - 2 кочана.
- Сухарики из белого хлеба - 2 ст.
- Заправка для салата.
- Крупно натертый пармезан.
Салат вымыть, высушить и порвать листья на небольшие кусочки. Добавить сухарики, полить заправкой и перемешать. Добавить тонкие пластины пармезана и подавать на стол.
Цезарь с курицей и помидором
- Куриная грудка - 2 шт.
- Растительное масло - 2 ст.л.
- Салат романо - 1 кочан.
- Помидоры черри - 10 шт.
- Сухарики из белого хлеба - 150 г.
- Заправка для салата.
Курицу отбить молотком, посолить и поперчить с двух сторон. Смазать сковороду маслом и обжарить мясо 3 минуты с каждой стороны. Салат помыть, разделить на листья и порвать их руками. Добавить разрезанные пополам помидоры черри и сухарики. Курицу нарезать тонкими полосками и также положить в салат. Добавить заправку и по желанию украсить половинками вареных яиц.
Цезарь с креветками
- Очищенные креветки - 450 г.
- Салат романо - 1 кочан.
- Помидоры черри - 2 ст.
- Сухарики - 2 ст.
- Заправка для салата.
Креветки обжарить на разогретой с маслом сковороде 4 минуты. Листья салата порвать в глубокую миску. Помидоры черри разрезать пополам. Добавить к салату помидоры, сухарики и креветки. Полить соусом и перемешать. Украсить салат тертым пармезаном.
Салат Цезарь с курицей, беконом и грибами
- Шампиньоны - 400 г.
- Оливковое масло - 0.25 ст.
- Винный уксус - 2 ст.л.
- Сахарная пудра - 2 ч.л.
- Дижонская горчица - 1 ч.л.
- Яйца - 3 шт.
- Бекон - 3 ломтика.
- Куриная грудка - 2 шт.
- Салат романо - 1 кочан.
- Сухарики - 3 ст.
- Тёртый пармезан для украшения.
Грибы нарезать тонкими ломтиками и положить в миску. Соединить масло, уксус, сахарную пудру, горчицу, соль и перец. Залить смесью грибы и мариновать 30 минут. Яйца сварить вкрутую и нарезать на 4 дольки. Курицу отбить молотком, посолить и поперчить. Жарить на сковороде 4 минуты с каждой стороны. Нарезать курицу ломтиками. Бекон жарить 3 минуты с каждой стороны и выложить на бумажную салфетку.
В миске порвать листья салата. Добавить курицу, грибы, бекон, сухарики и яйца. Полить заправкой и подавать к столу.
Читайте также другие рецепты:
- Салаты с ананасами: оригинальные рецепты на новогодний стол
- Новогоднее меню 2021: какие блюда должны украшать праздничный стол – лучшие рецепты
- Горячие алкогольные напитки: как согреться в зимние праздники
- Сельдь под шубой - классический и оригинальный рецепт новогоднего салата
- Нарядный салат "Мимоза": как приготовить блюдо на праздничный стол
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram