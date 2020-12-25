Салат традиционно готовится с листьями романо и заправкой "цезарь".

Салат Цезарь - известное во всем мире блюдо американской кухни, которое имеет множество вариаций приготовления. По легенде, салат был изобретен поваром мексиканского ресторана Цезарем Кардини. Когда гости требовали еды, а на кухне почти ничего не осталось, Кардини придумал салат Цезарь и подал его клиентам. Оригинальный рецепт включал в себя целые листья салата, яйца и гренки, а также специальную заправку для салата. Чтобы сделать Цезарь более сытным, в него часто добавляют курицу, помидоры, креветки или бекон. Приготовить салат Цезарь дома можно с классической домашней заправкой, магазинным соусом Цезарь либо с заправкой из майонеза или сметаны.

Как сделать заправку для Цезаря

Растительное масло - 0.25 стакана.

Оливковое масло - 0.25 ст.

Анчоусы - 4 филе.

Сырой куриный желток - 1 шт.

Лимонный сок - 2 ст.л.

Дижонская горчица - 2 ч.л.

Вустерский соус - 0,5 ч.л.

Соль, молотый черный перец - щепотка.

Тертый пармезан - 0.5 ст.

Соединить два вида масла. Отдельно блендером взбить анчоусы, желток, лимонный сок, горчицу, вустерский соус, соль и перец. Продолжая взбивать, медленно вливать в массу смесь масел до однородной консистенции. В конце всыпать пармезан и перемешать. Хранить в холодильнике не больше 3 дней.

Салат цезарь классический

Салат романо - 2 кочана.

Сухарики из белого хлеба - 2 ст.

Заправка для салата.

Крупно натертый пармезан.

Салат вымыть, высушить и порвать листья на небольшие кусочки. Добавить сухарики, полить заправкой и перемешать. Добавить тонкие пластины пармезана и подавать на стол.

Цезарь с курицей и помидором

Куриная грудка - 2 шт.

Растительное масло - 2 ст.л.

Салат романо - 1 кочан.

Помидоры черри - 10 шт.

Сухарики из белого хлеба - 150 г.

Заправка для салата.

Курицу отбить молотком, посолить и поперчить с двух сторон. Смазать сковороду маслом и обжарить мясо 3 минуты с каждой стороны. Салат помыть, разделить на листья и порвать их руками. Добавить разрезанные пополам помидоры черри и сухарики. Курицу нарезать тонкими полосками и также положить в салат. Добавить заправку и по желанию украсить половинками вареных яиц.

Цезарь с креветками

Очищенные креветки - 450 г.

Салат романо - 1 кочан.

Помидоры черри - 2 ст.

Сухарики - 2 ст.

Заправка для салата.

Креветки обжарить на разогретой с маслом сковороде 4 минуты. Листья салата порвать в глубокую миску. Помидоры черри разрезать пополам. Добавить к салату помидоры, сухарики и креветки. Полить соусом и перемешать. Украсить салат тертым пармезаном.

Салат Цезарь с курицей, беконом и грибами

Шампиньоны - 400 г.

Оливковое масло - 0.25 ст.

Винный уксус - 2 ст.л.

Сахарная пудра - 2 ч.л.

Дижонская горчица - 1 ч.л.

Яйца - 3 шт.

Бекон - 3 ломтика.

Куриная грудка - 2 шт.

Салат романо - 1 кочан.

Сухарики - 3 ст.

Тёртый пармезан для украшения.

Грибы нарезать тонкими ломтиками и положить в миску. Соединить масло, уксус, сахарную пудру, горчицу, соль и перец. Залить смесью грибы и мариновать 30 минут. Яйца сварить вкрутую и нарезать на 4 дольки. Курицу отбить молотком, посолить и поперчить. Жарить на сковороде 4 минуты с каждой стороны. Нарезать курицу ломтиками. Бекон жарить 3 минуты с каждой стороны и выложить на бумажную салфетку.

В миске порвать листья салата. Добавить курицу, грибы, бекон, сухарики и яйца. Полить заправкой и подавать к столу.

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Автор: Екатерина Пулатова