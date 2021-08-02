Такие огурчики всегда получаются очень вкусными и пикантными.

Огурцы с кетчупом – это необычный вариант овощной заготовки на зиму. Овощи в этом рецепте можно сделать острыми или нежными по вкусу. Такие огурцы получаются хрустящими и очень вкусными, а приготовить их смогут даже новички в консервации.

Хрустящие огурчики с кетчупом "Чили"

Огурец - 2 кг

Вода - 6 ст.

Сахар - 1 ст.

Уксус (9%) - 1 ст.

Соль - 2 ст. л.

Кетчуп "Чили" - 1 пакет (300 г)

Укроп - 1 пучок

Хрен (листья) - 1 пучок

Перец чили зеленый - по вкусу

Чеснок (на литровую баночку) - 2 зубчика

Лист лавровый (на литровую банку) - 2 шт.

Перец черный горошком (на литровую банку) - 5 шт.

Огурцы вымыть и залить холодной водой на 4 часа, периодически ее меняя.

Банки и крышки помыть и стерилизовать удобным способом.

В подготовленные литровые банки на дно выложить нарезанный укроп, листья хрена, перец острый по вкусу, 2-3 лавровых листа, 5-6 штук перца черного горошком, 2 зубчика чеснока.

Разложить в банки плотными рядами огурцы. Залить кипящую воду, закрыть крышками и оставить на столе на 20 минут. По истечении указанного времени, вылить остывшую воду.

Готовим рассол. В небольшую кастрюлю влить 6 стаканов кипятка, добавить 1 стакан сахара, 2 столовые ложки соли, пакет томатного кетчупа "Чили" и 1 стакан уксуса. Все перемешать, поставить на огонь и довести рассол до закипания.

Полученным рассолом залить огурцы и закрутить (или закрыть), крышки. Затем укутать банки с огурцами одеялом до охлаждения.

Огурцы с кетчупом "Чили" без стерилизации

Огурцы - 2 кг

Кетчуп - 6 ст.л.

Соль - 3 ст.л.

Сахар - 2 ст.л.

Уксус - 75 мл

Перец горошком - 9 шт.

Чеснок - 3 зубчика

Укроп - 3 г

Рецепт рассчитан на 3-литровые банки. На дно банки положить по 1 зонтику укропа, по 1 зубчику чеснока, по 3 горошинки перца.

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Огурцы предварительно помыть и замочить в воде на 4 часа, достать, разложить по банкам. Вскипятить воду, залить огурцы, дать им постоять 3-5 минут и слить воду.

Снова вскипятить новую, чистую воду и залить ею огурцы, дать постоять 15 минут. Затем воду слить в кастрюлю, добавить соль, сахар, кетчуп "Чили" и вскипятить. Маринад должен хорошо закипеть, после чего влить уксус. Залить маринадом огурцы.

Закатать чистыми стерилизованными крышками. Хранить в прохладном месте.

Автор: Иван Бойко