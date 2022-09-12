Зеленые помидоры - это недозревшие томаты, которые, зачастую, на грядках оставлять нельзя, иначе их поразит инфекция или заморозки. Ранее мы говорили о том, как ускорить процесс созревания томатов и как вкусно приготовить зеленые помидоры. Сегодня поделимся уникальными рецептами икры из таких недозревших овощей.
Икра из зеленых помидор с морковью и луком
- зеленые помидоры - 1 кг;
- лук репчатый - 500 гр;
- морковь - 500 гр;
- чеснок - 10-12 зубчиков;
- сахар - 4 ст.л;
- томатная паста - 2 ст.л;
- соль - 1 ст.л;
- паприка молотая - 1 ч.л;
- масло подсолнечное - 100 мл;
- перец чёрный молотый - 1,5 ч.л;
- уксус 9% - 2 ст.л.
Зеленые помидоры вымыть, разрезать пополам, удалить плодоножки. Затем нарезать овощи кубиками, измельчить в блендере или комбайне до состояния пюре. Взять кастрюлю, налить в нее растительное масло и выложить помидорную массу. Поставить на огонь, довести до кипения, затем уменьшить огонь и накрыть кастрюлю крышкой. Готовить 15 минут.
Лук и морковь нарезать кубиками, измельчить в блендере или комбайне. Добавить эту массу к помидорам, перемешать и варить под крышкой 10 минут. Всыпать сахар, соль, черный перец и паприку, добавить измельченный чеснок и томатную пасту. Перемешать и варить 5 минут. Добавить в икру уксус, довести до кипения и разложить по стерилизованным банкам.
Аджика из зеленых помидор с хреном на зиму
- помидоры - 400 гр;
- корень хрена - 2 шт;
- чеснок - 4 зубчика;
- соль - 1 ст.л;
- сахар - 1 ч.л;
- уксус 9% - 1 ст.л;
- зелень - пучок.
Томаты блендером перебить в пюре, соединить с мелко нарезанной зеленью. Корень хрена почистить, натереть на мелкой терке, добавить в емкость с помидорами и зеленью. Посыпать солью и сахаром, перемешать, влить уксус и снова перемешать. Разложить аджику по стерилизованным банкам.
Лечо из зеленых помидор - рецепт
- зеленые помидоры - 1,5 кг;
- морковь - 700 гр;
- перец болгарский - 500 гр;
- лук репчатый - 500 гр;
- масло подсолнечное - 250 мл;
- острый томатный соус - 500 мл;
- сахар - 1-2 ч. л.;
- чёрный молотый перец - 1 ч. л.;
- уксус 9% - 1-2 ст. л.;
- соль - по вкусу.
Зеленые помидоры вымыть, разрезать пополам, удалить плодоножки. Нарезать кубиками томаты и перец, лук нарезать полукольцами, а морковь натереть на терке. Взять кастрюлю с толстым дном, налить масло и поочередно выложить помидоры, перец, лук и морковь. Сверху на овощи выложить томатный соус, накрыть кастрюлю крышкой и поставить на огонь.
Через 20-30 минут перемешать содержимое, убавить огонь и варить лечо 1 час под крышкой, периодически помешивая. По истечение часа добавить сахар, перец и соль. Затем варить закуску 10 минут, в конце влить уксус, перемешать и снять с огня. Разложить лечо по стерилизованным банкам.