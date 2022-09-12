Как сделать лечо из зеленых помидор и какой рецепт выбрать, если хочется овощной икры - узнайте в материале УНИАН.

Зеленые помидоры - это недозревшие томаты, которые, зачастую, на грядках оставлять нельзя, иначе их поразит инфекция или заморозки. Ранее мы говорили о том, как ускорить процесс созревания томатов и как вкусно приготовить зеленые помидоры. Сегодня поделимся уникальными рецептами икры из таких недозревших овощей.

Икра из зеленых помидор с морковью и луком

зеленые помидоры - 1 кг;

лук репчатый - 500 гр;

морковь - 500 гр;

чеснок - 10-12 зубчиков;

сахар - 4 ст.л;

томатная паста - 2 ст.л;

соль - 1 ст.л;

паприка молотая - 1 ч.л;

масло подсолнечное - 100 мл;

перец чёрный молотый - 1,5 ч.л;

уксус 9% - 2 ст.л.

Зеленые помидоры вымыть, разрезать пополам, удалить плодоножки. Затем нарезать овощи кубиками, измельчить в блендере или комбайне до состояния пюре. Взять кастрюлю, налить в нее растительное масло и выложить помидорную массу. Поставить на огонь, довести до кипения, затем уменьшить огонь и накрыть кастрюлю крышкой. Готовить 15 минут.

Лук и морковь нарезать кубиками, измельчить в блендере или комбайне. Добавить эту массу к помидорам, перемешать и варить под крышкой 10 минут. Всыпать сахар, соль, черный перец и паприку, добавить измельченный чеснок и томатную пасту. Перемешать и варить 5 минут. Добавить в икру уксус, довести до кипения и разложить по стерилизованным банкам.

Видео дня

Аджика из зеленых помидор с хреном на зиму

помидоры - 400 гр;

корень хрена - 2 шт;

чеснок - 4 зубчика;

соль - 1 ст.л;

сахар - 1 ч.л;

уксус 9% - 1 ст.л;

зелень - пучок.

Томаты блендером перебить в пюре, соединить с мелко нарезанной зеленью. Корень хрена почистить, натереть на мелкой терке, добавить в емкость с помидорами и зеленью. Посыпать солью и сахаром, перемешать, влить уксус и снова перемешать. Разложить аджику по стерилизованным банкам.

Лечо из зеленых помидор - рецепт

зеленые помидоры - 1,5 кг;

морковь - 700 гр;

перец болгарский - 500 гр;

лук репчатый - 500 гр;

масло подсолнечное - 250 мл;

острый томатный соус - 500 мл;

сахар - 1-2 ч. л.;

чёрный молотый перец - 1 ч. л.;

уксус 9% - 1-2 ст. л.;

соль - по вкусу.

Зеленые помидоры вымыть, разрезать пополам, удалить плодоножки. Нарезать кубиками томаты и перец, лук нарезать полукольцами, а морковь натереть на терке. Взять кастрюлю с толстым дном, налить масло и поочередно выложить помидоры, перец, лук и морковь. Сверху на овощи выложить томатный соус, накрыть кастрюлю крышкой и поставить на огонь.

Через 20-30 минут перемешать содержимое, убавить огонь и варить лечо 1 час под крышкой, периодически помешивая. По истечение часа добавить сахар, перец и соль. Затем варить закуску 10 минут, в конце влить уксус, перемешать и снять с огня. Разложить лечо по стерилизованным банкам.

Вас также могут заинтересовать новости: