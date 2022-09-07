Что надо сделать, чтобы зеленые помидоры покраснели и почему лучше не оставлять их на кустах - узнайте в материале УНИАН.

Иногда дачники и огородники сталкиваются с проблемой - внушительная часть урожая томатов остается зеленой. Если в августе-сентябре погода начинает меняться, и наступают холода, то на кустах зеленые помидоры оставлять нельзя - их может погубить фитофтора.

УНИАН расскажет, почему зеленые помидоры не краснеют и что делать в таком случае.

Сбор и дозревание помидор - нюансы огородничества

Любые сорта помидоров делятся на три типа по стадии зрелости:

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зеленые;

бланжевые;

розовые или красные.

Некоторые люди думают, что зеленые помидоры срывать нельзя, но это не так. Если вы видите, что они достигли нужного размера, но окрас их не поменялся - смело забирайте их с грядки и отправляйте на дозревание. Причем, мелкие экземпляры лучше все-таки оставить на кустах - в иных условиях они не будут развиваться.

ВАЖНО: зараженные и поврежденные томаты лучше уничтожить сразу, им второй шанс давать нельзя.

Также учитывайте, что весь урожай с помидоров необходимо собрать, пока температура воздуха не опустилась ниже 5°С ночью. Если томаты подмерзнут, то они будут плохо храниться и, скорее всего, подхватят какую-нибудь инфекцию.

Куда положить зеленые помидоры для дозревания

Опытные садоводы говорят, что существует всего три эффективных метода ускорить процесс дозревания зеленых томатов.

Традиционный

Вам нужно найти помещение, которое хорошо проветривается, а температура держится в диапазоне 20-25°С. В несколько слоев разложить там помидоры (на полках, в корзинах или ящиках) и оставить на несколько дней. Раз в неделю томаты нужно проверять - убирать дозревшие и выбрасывать испорченные.

Полезный лайфхак: если вам нужно, чтобы помидоры дозрели быстро, то повысьте температуру до 28°С, настройте яркий свет в помещении, а между зеленых томатов положите несколько красных или спелые яблоки.

Послойный

Используя этот способ, дачники берут глубокую корзину или ящик и выкладывают на дно зеленые помидоры, перестилая их сухой бумагой. Затем неплотно накрывают крышкой и хранят при температуре 12-15°С и влажности 80-85% в течение месяца.

Кустовой

Третий, такой же надежный, как и первые два, вариант - выкопать кусты с помидорами вместе с корнем, отряхнуть с них землю и подвесить в сухом помещении. Комната, при этом, должна хорошо проветриваться. Важно подвешивать кусты корнями вверх так, чтобы они не касались друг друга, иначе хорошей вентиляции между ними не будет. Как правило, благодаря такому методу плоды не только быстро краснеют, но и становятся заметно крупнее.

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