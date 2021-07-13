В сезон абрикосов в июле прилавки рынков и магазинов ломятся от изобилия ярких фруктов. Многие украинцы сами собирают урожай абрикосов на даче или в саду. Из этого фрукта желательно как можно быстрее что-нибудь приготовить, ведь хранится он недолго. Абрикосы чаще всего используют для приготовления варенья, компота, ароматных пирогов. Их также можно засушить и приготовить курагу.
Абрикосовое варенье с апельсином
- Абрикосы - 1 кг.
- Сахар - 400 г.
- Апельсиновый сок - 2 ст.л.
- Щепотка соли.
Удалить косточки абрикосов и нарезать плоды четвертинами. Высыпать абрикосы в кастрюлю и засыпать сахаром. Поставить на плиту на маленький огонь до полного растворения сахара. Затем влить апельсиновый сок и перемешать смесь. Снять с огня.
Абрикосовое варенье оставить на 6 часов при комнатной температуре. Поставить смесь на плиту довести до кипения. Варить 30 минут, снимая пенку. После этого варенье можно разлить по банкам.
Тертый пирог с абрикосами
- Сливочное масло - 180 г.
- Абрикосы - 450 г.
- Сахар - 150 г.
- Мука - 250 г.
- Ванилин - щепотка.
- Разрыхлитель - 0,5 ч.л.
Читайте такжеПольза и вред черники - как выбрать ягоду в магазинеЗамороженное масло натереть на крупной терке. Смешать с 50 г сахара, мукой, ванилином и разрыхлителем. Растереть смесь в крошку. Форму для пирога смазать маслом. На дне формы тонко распределить половину теста. Абрикосы крупно нарезать и выложить в форму. Посыпать фрукты сахаром и оставшимся тестом. Пирог выпекать в духовке 45 минут при температуре 200°. В последние 10 минут снизить температуру до 180°.
Творожная запеканка с абрикосами
- Масло сливочное - 100 г.
- Мука - 1,5 стакана.
- Яйца - 4 шт.
- Абрикосы - 600 г.
- Вода - 3 ст. ложки
- Сметана 15% - 300 г.
- Творог 6% - 400 г.
- Сахар - 0,5 стакана
Сливочное масло смешайте с мукой до мелкой крошки. Отдельно взбить белок одного яйца с содой. Смешать белок с мукой с маслом и замесить песочное тесто. Завернуть тесто в пищевую пленку и оставить в холодильнике на 40 минут. Абрикосы мелко нарезать. В глубокой миске смешать творог и сметану. Отдельно взбить 3 яйца с щепоткой сахара.
Читайте такжеДжем, варенье, сироп и даже вино: 5 рецептов заготовок из черники на зимуЯичную смесь ввести в творожную, добавить абрикосы. Тесто раскатать в круг и выложить в круглую форму для запекания, сформировав высокие бортики. Творожно-абрикосовую массу вылить на тесто. Запекать в духовке запеканку 70 минут при 170°.
Кексы с абрикосами на молоке
- Абрикосы спелые - 6-9 шт.
- Молоко - 200 мл.
- Сметана 10% - 2 ст. л.
- Масло сливочное - 100 г.
- Яйцо - 1 шт.
- Мука пшеничная - 240 г.
- Сахар - 250 г.
- Разрыхлитель - 0,5 ч. л.
- Сода - 0,25 ч. л.
- Соль - щепотка.
Масло заранее растопить и слегка остудить. В глубокой посуде смешать молоко, сметану и одно яйцо миксером на маленькой скорости. Всыпать сахар и продолжить взбивать до его растворения. Во взбитую смесь влить топленое масло, добавить щепотку соли, соду и разрыхлитель.
В смесь просеять муку, замесить тесто лопаткой. Форму для кексов выстелить бумажными корзинками. Наполовину наполнить формы тестом. Посередине кекса положить половинку абрикоса мякотью вниз. Выпекать кексы с абрикосами 30 минут при 180°. Полностью остудить кексы и подавать.
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