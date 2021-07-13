Блюда из абрикосов / фото ua.depositphotos.com

В сезон абрикосов в июле прилавки рынков и магазинов ломятся от изобилия ярких фруктов. Многие украинцы сами собирают урожай абрикосов на даче или в саду. Из этого фрукта желательно как можно быстрее что-нибудь приготовить, ведь хранится он недолго. Абрикосы чаще всего используют для приготовления варенья, компота, ароматных пирогов. Их также можно засушить и приготовить курагу.

Абрикосовое варенье с апельсином

  • Абрикосы - 1 кг.
  • Сахар - 400 г.
  • Апельсиновый сок - 2 ст.л.
  • Щепотка соли.

Удалить косточки абрикосов и нарезать плоды четвертинами. Высыпать абрикосы в кастрюлю и засыпать сахаром. Поставить на плиту на маленький огонь до полного растворения сахара. Затем влить апельсиновый сок и перемешать смесь. Снять с огня.

Абрикосовое варенье оставить на 6 часов при комнатной температуре. Поставить смесь на плиту довести до кипения. Варить 30 минут, снимая пенку. После этого варенье можно разлить по банкам.

Тертый пирог с абрикосами

  • Сливочное масло - 180 г.
  • Абрикосы - 450 г.
  • Сахар - 150 г.
  • Мука - 250 г.
  • Ванилин - щепотка.
  • Разрыхлитель - 0,5 ч.л.

Читайте такжеПольза и вред черники - как выбрать ягоду в магазинеЗамороженное масло натереть на крупной терке. Смешать с 50 г сахара, мукой, ванилином и разрыхлителем. Растереть смесь в крошку. Форму для пирога смазать маслом. На дне формы тонко распределить половину теста. Абрикосы крупно нарезать и выложить в форму. Посыпать фрукты сахаром и оставшимся тестом. Пирог выпекать в духовке 45 минут при температуре 200°. В последние 10 минут снизить температуру до 180°.

Блюда из абрикосов / фото ua.depositphotos.com

Творожная запеканка с абрикосами

  • Масло сливочное - 100 г.
  • Мука - 1,5 стакана.
  • Яйца - 4 шт.
  • Абрикосы - 600 г.
  • Вода - 3 ст. ложки
  • Сметана 15% - 300 г.
  • Творог 6% - 400 г.
  • Сахар - 0,5 стакана

Сливочное масло смешайте с мукой до мелкой крошки. Отдельно взбить белок одного яйца с содой. Смешать белок с мукой с маслом и замесить песочное тесто. Завернуть тесто в пищевую пленку и оставить в холодильнике на 40 минут. Абрикосы мелко нарезать. В глубокой миске смешать творог и сметану. Отдельно взбить 3 яйца с щепоткой сахара.

Читайте такжеДжем, варенье, сироп и даже вино: 5 рецептов заготовок из черники на зимуЯичную смесь ввести в творожную, добавить абрикосы. Тесто раскатать в круг и выложить в круглую форму для запекания, сформировав высокие бортики. Творожно-абрикосовую массу вылить на тесто. Запекать в духовке запеканку 70 минут при 170°.

Кексы с абрикосами на молоке

  • Абрикосы спелые - 6-9 шт.
  • Молоко - 200 мл.
  • Сметана 10% - 2 ст. л.
  • Масло сливочное - 100 г.
  • Яйцо - 1 шт.
  • Мука пшеничная - 240 г.
  • Сахар - 250 г.
  • Разрыхлитель - 0,5 ч. л.
  • Сода - 0,25 ч. л.
  • Соль - щепотка.

Масло заранее растопить и слегка остудить. В глубокой посуде смешать молоко, сметану и одно яйцо миксером на маленькой скорости. Всыпать сахар и продолжить взбивать до его растворения. Во взбитую смесь влить топленое масло, добавить щепотку соли, соду и разрыхлитель. 

В смесь просеять муку, замесить тесто лопаткой. Форму для кексов выстелить бумажными корзинками. Наполовину наполнить формы тестом. Посередине кекса положить половинку абрикоса мякотью вниз. Выпекать кексы с абрикосами 30 минут при 180°. Полностью остудить кексы и подавать.

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Автор: Екатерина Пулатова