Абрикосовое варенье - это вкусное и витаминное лакомство к чаю.

Варенье из абрикосов получается очень вкусным и благородным, с легкой приятной кислинкой. Это отличная начинка для пирогов, кексов и пирожных, а также витаминное лакомство к чаю. УНИАН собрал несколько рецептов варенья на зиму, которые понравятся всем сладкоежкам.

Абрикосовое варенье пятиминутка

Абрикосы - 2 кг.

Сахар - 1 кг.

Абрикосы переберите и тщательно промойте. Разделите абрикосы на половинки и удалите косточки. Сложите абрикосы в большую кастрюлю с толстым дном. Не используйте эмалированную кастрюлю, иначе вкус варенья испортится.

Засыпьте абрикосы сахаром и перемешайте. Накройте кастрюлю крышкой и оставьте при комнатной температуре на несколько часов, чтобы фрукты пустили сок. Поставьте кастрюлю на небольшой огонь, доведите до кипения и варите 5 минут после закипания. Снимайте пенку.

Простерилизуйте банки и разлейте варенье. Закрутите банки, переверните вверх дном и укутайте теплым одеялом. После полного остывания храните банки с вареньем в прохладном месте.

Абрикосовое варенье с лимоном и коньяком

Абрикосы - 1 кг.

Сахар - 1 кг.

Коньяк - 150 мл.

Лимонный сок - 150 мл.

Промыть и перебрать абрикосы, разделить на половинки и удалить косточки. Переложить абрикосы в глубокую кастрюлю, добавить лимонный сок, коньяк и стакан сахара. Оставить абрикосы в кастрюле на ночь, чтобы они пустили сок.

Кастрюлю поставить на небольшой огонь и варить 10-15 минут после закипания. Затем засыпьте остальной сахар, снова доведите до кипения и варите варенье 30 минут. Снимайте пенку с поверхности. Простерилизовать банки и крышки. Готовое варенье полностью остудить и разлить по банкам. Закатать банки и хранить в прохладном месте.

Абрикосовое варенье с апельсином

Абрикосы - 1 кг.

Апельсины - 1 шт.

Сахар - 0.8 кг.

Удалить косточки абрикосов и нарезать фрукты кубиком. Сложить абрикосы в большую кастрюлю и засыпать сахаром. Оставить на несколько часов. Апельсин разделить на дольки, удалить белые пленки и косточки. Мякоть перебить в блендере. Добавить к абрикосам.

Поставить кастрюлю на небольшой огонь и довести до кипения. Варить 15 минут, постоянно помешивая. Разложить варенье по стерилизованным банкам и закрыть крышками. Перевернуть вверх дном, укутать теплым одеялом и хранить до полного остывания. Затем переставить банки в прохладное место.

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