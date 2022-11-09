В статье УНИАН вы узнаете, как быстро приготовить винегрет.

Винегрет - легкий и сытный салат, который чаще всего готовят хозяюшки. В нем много полезных овощей, заправленных маслом. Если вам надоело готовить классический винегрет, можете добавить в него один секретный ингредиент, который изменит его вкус.

УНИАН рассказывает, как приготовить вкусный винегрет в домашних условиях.

Старый рецепт винегрета очень прост: вареные свеклу, картофель, морковь нарезать кубиками, добавить зеленый консервированный горошек и мелко нарезанные соленые огурчики и заправить подсолнечным маслом.

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Именно по этому рецепту готовили винегрет наши бабушки. Сейчас же есть масса других вариантов приготовления этого сытного салата. Если добавить в него, например, фасоль, то вкус совсем не испортится, а даже наоборот.

Самый вкусный винегрет с фасолью: рецепт

2 средние свеклы;

4–5 средних картофелин;

2 средние моркови;

банка консервированной фасоли;

1 луковица;

5 маринованных огурцов;

5–6 столовых ложек оливкового масла;

соль.

Приготовление винегрета по этому рецепту не сложнее классического. Для начала в отдельной кастрюле нужно сварить свеклу. Обычно она долго вариться до полного приготовления, поэтому точных временных рамок нет. Все зависит от размера плода.

Также нужно сварить картофель и морковь. Их можно варить в одной ёмкости, ведь они готовятся около получаса. После того как сварите все овощи, их нужно остудить. Затем снимите с них кожицу и нарежьте мелкими кубиками.

Высыпьте их в салатницу и добавьте мелко нарезанный лук, маринованные огурцы, фасоль, соль и тщательно все перемешайте. Затем заправьте салат оливковым маслом.

Стоит отметить, что в классическом рецепте вместо оливкового масла используется подсолнечное. Но если вы хотите сделать более "здоровый" салат, то лучше таки добавлять оливковое. К тому же оно полезнее, ведь в нем содержится большое количество антиоксидантов и витамина Е, который помогает усваивать витамины А, К. Благодаря этому вы сможете не только омолодить свой организм, но и улучшить состояние ногтей, волос и кожи.

Что еще можно положить в винегрет

Не зря винегрет называют "хаотичным" салатом, ведь в него можно положить едва не все овощи, которые есть в вашем холодильнике. Например, соленые огурцы можно заменить квашеной капустой или маринованными грибами.

А если добавить чайную ложку яблочного уксуса, то можно получить кислинку. Зелень (петрушка и укроп) предадут вашему салату свежести и пикантности, особенно в сочетании с черным перцем.

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