Сдобная мягкая пасха - обязательное блюдо к одноименному празднику. В последние дни перед Пасхой хозяйки вовсю трудятся над праздничным столом и сдобой. Если у вас возникли сложности с привычным дрожжевым пасхальным тестом или не хватает времени - воспользуйтесь упрощенным рецептом. Эта выпечка получится такой же аппетитной и ароматной, как и обычные паски.
Простой рецепт пасхи
- Мука - 400 г.
- Сливочное масло - 300 г.
- Сахар - 250 г.
- Молоко - 200 г.
- Яйца - 4 шт.
- Изюм - 150 г.
- Лимонная цедра - 1 ч.л.
- Разрыхлитель - 7 г.
- Соль - 0.5 г.
- Ванилин - 2 г.
Читайте такжеИтальянская пасха панеттоне: как приготовить воздушный праздничный десертПродукты для пасхи заранее достать из холодильника и нагреть до комнатной температуры. Сахар с мягким маслом взбить блендером до пышной светлой массы. Продолжая взбивать, по одному вмешать в тесто яйца. Цедру лимона натереть на терке. Добавить к масляной смеси цедру и ванилин, влить теплое молоко и перемешать.
Муку соединить с солью и разрыхлителем. Просеять два раза. Вмешать муку в тесто. Изюм залить кипятком на несколько минут, обсушить и обвалять в муке. Добавить изюм в тесто и перемешать. В формы для пасхи выложить тесто на 3/4 объема. Если форма металлическая, то предварительно смазать маслом. Оставьте пасхи на 20 минут, чтобы они поднялись. Выпекать 75 минут при температуре 160 градусов.
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