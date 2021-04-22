Простой вариант пасхи для тех, кто не хочет возиться с дрожжевым тестом.

Сдобная мягкая пасха - обязательное блюдо к одноименному празднику. В последние дни перед Пасхой хозяйки вовсю трудятся над праздничным столом и сдобой. Если у вас возникли сложности с привычным дрожжевым пасхальным тестом или не хватает времени - воспользуйтесь упрощенным рецептом. Эта выпечка получится такой же аппетитной и ароматной, как и обычные паски.

Простой рецепт пасхи

Мука - 400 г.

Сливочное масло - 300 г.

Сахар - 250 г.

Молоко - 200 г.

Яйца - 4 шт.

Изюм - 150 г.

Лимонная цедра - 1 ч.л.

Разрыхлитель - 7 г.

Соль - 0.5 г.

Ванилин - 2 г.

Читайте такжеИтальянская пасха панеттоне: как приготовить воздушный праздничный десертПродукты для пасхи заранее достать из холодильника и нагреть до комнатной температуры. Сахар с мягким маслом взбить блендером до пышной светлой массы. Продолжая взбивать, по одному вмешать в тесто яйца. Цедру лимона натереть на терке. Добавить к масляной смеси цедру и ванилин, влить теплое молоко и перемешать.

Муку соединить с солью и разрыхлителем. Просеять два раза. Вмешать муку в тесто. Изюм залить кипятком на несколько минут, обсушить и обвалять в муке. Добавить изюм в тесто и перемешать. В формы для пасхи выложить тесто на 3/4 объема. Если форма металлическая, то предварительно смазать маслом. Оставьте пасхи на 20 минут, чтобы они поднялись. Выпекать 75 минут при температуре 160 градусов.

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Автор: Екатерина Пулатова