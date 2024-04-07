Сырный суп с фрикадельками получается очень ароматным и сытным.

Сырный суп с фрикадельками с нежным сливочным вкусом понравится даже тем, кто не любит вторые блюда. Блюдо получается сытным и ароматным, а по желанию в него можно добавить любимые овощи, грибы или вермишель. Сыр можно добавить не только в юшку, но и в фарш - будет ещё вкуснее.

Сырный суп с фрикадельками и плавленым сыром

Ингредиенты:

фарш - 500 г;

картошка - 400 г;

вода - 2,5 л;

лук - 1 шт.;

морковь - 1 шт.;

чеснок - 1 зубчик;

лавровый лист - 1 шт.;

подсолнечное масло - 2 стол. л.;

соль, перец по вкусу;

зелень по вкусу.

Сначала приготовьте фрикадельки. Если взяли целые куски мяса, то пропустите их через мясорубку. Пропустите чеснок через пресс и добавьте в фарш. Посолите и поперчите мясо, мокрыми руками сформируйте шарики.

Видео дня

Помойте и почистите овощи. Картошку нарежьте кубиками. Доведите до кипения воду. Положите в кастрюлю лавровый лист и выложите фрикадельки. Варите 10 минут, снимая пенку. Затем добавьте картошку и, по желанию, вермишель или крупу, варите ещё 15 минут.

Морковь натрите на крупной терке, а луковицу измельчите. Разогрейте сковороду с маслом. Жарьте овощи 5-7 минут. В зажарку можно также добавить любимые овощи (порей, сладкий перец, брокколи) или измельченные грибы, если хотите приготовить сырный суп с фрикадельками и грибами.

Натрите сырки на крупной терке и добавьте в суп вместе с зажаркой. Сыр растворится быстрее, если сначала смешать его с миской горячего супа, а затем влить в кастрюлю.

Когда суп с фрикадельками сырный будет готов, посолите и поперчите его по вкусу, добавьте рубленую зелень и специи. К нему хорошо подходит смесь итальянских трав.

Вас также могут заинтересовать новости: