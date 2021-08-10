Это неоспоримое преимущество подкрепляется еще и тем, кто калории считать тоже не надо. Такую диету выбирают для себя многие знаменитости, а потом дают восторженные отзывы и делятся результатами. Подробно о том, как похудеть на диете Дюкана, мы рассказывали в предыдущей статье.
Сегодня поделимся полезными и вкусными рецептами, которые помогут разнообразить ваше меню.
- Курица в диетическом кетчупе - рецепт для мультиварки или плиты
- Рыба жареная в фольге
- Салат из печени диетический
- Тыквенные лепешки по Дюкану
Курица в диетическом кетчупе - рецепт для мультиварки или плиты
- курица (или части) - 1.5 кг;
- диетический кетчуп - 3 ст.л;
- репчатый лук - 1 шт;
- соль, специи - по вкусу.
Снять с курицы шкурку, если целая - порезать на части. Сложить в чашу мультиварки или в толстостенную кастрюлю. Лук очистить, порезать кубиками. Добавить к курице вместе с кетчупом. Посолить, поперчить.
Если готовите в мультиварке, то выставить режим "Выпечка", время - 40 минут. На плите принцип тот же, но нужно следить за количеством жидкости и подливать воду по необходимости.
Рыба жареная в фольге
- рыба (любая, на ваш вкус) - 1 кг;
- фольга для запекания;
- соль, специи - по вкусу;
- масло растительное - для смазывания;
- лимонный сок.
Читайте такжеСмузи для похудения - 5 рецептов эффективных детокс-напитковРыбу промыть, очистить и нарезать кусочками. По желанию можно купить филе. Смазать маслом, выложить на фольгу. Посолить, посыпать специями, сбрызнуть лимонным соком.
Если вам позволяет этап диеты, то можно к блюду добавить репчатый лук или помидор.
Завернуть рыбу в фольгу, выложить на сухую сковороду. Накрыть крышкой, готовить 7 минут на среднем огне, периодически переворачивая. Подавать блюдо горячим.
Салат из печени диетический
- печень (отварная или жареная) - 150-200 гр;
- морковь вареная - 1-2 шт;
- яйца - 2-3 шт;
- лук репчатый - 1 шт;
- зелень - по вкусу;
- майонез по Дюкану - 100 гр.
Печень приготовить удобным для вас способом. Яйца с морковью отварить и очистить. Лук очистить, нарезать кубиками. Залить кипятком и оставить на 5 минут. Затем воду слить, промыть холодной. Такая процедура нужна, чтобы убрать резкий вкус и запах лука.
Печень, морковь и яйца натереть на терке. Смешать с луком и нарезанной зеленью. Добавлять майонез только перед подачей на стол.
Тыквенные лепешки по Дюкану
- запеченная тыква - 350-400 гр;
- яйцо - 1 шт;
- крахмал или мука из овсяных отрубей - 5 ст.л;
- соль - 1\3 ч.л;
- заменитель сахара - по вкусу;
- ваниль - 0.5 ч.л.
Запеченную тыкву натереть на терке, добавить соль, яйцо, заменитель сахара, крахмал (или муку из отрубей). Смесь перемешать, в это время разогреть сковороду с маслом. Выложить столовой ложкой порционные оладьи. Когда каждый из них на 2\3 пропечется - перевернуть и жарить до готовности.
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