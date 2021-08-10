Диета Дюкана не ограничивает вас в количестве порции.

Это неоспоримое преимущество подкрепляется еще и тем, кто калории считать тоже не надо. Такую диету выбирают для себя многие знаменитости, а потом дают восторженные отзывы и делятся результатами. Подробно о том, как похудеть на диете Дюкана, мы рассказывали в предыдущей статье.

Сегодня поделимся полезными и вкусными рецептами, которые помогут разнообразить ваше меню.

Курица в диетическом кетчупе - рецепт для мультиварки или плиты

курица (или части) - 1.5 кг;

диетический кетчуп - 3 ст.л;

репчатый лук - 1 шт;

соль, специи - по вкусу.

Снять с курицы шкурку, если целая - порезать на части. Сложить в чашу мультиварки или в толстостенную кастрюлю. Лук очистить, порезать кубиками. Добавить к курице вместе с кетчупом. Посолить, поперчить.

Если готовите в мультиварке, то выставить режим "Выпечка", время - 40 минут. На плите принцип тот же, но нужно следить за количеством жидкости и подливать воду по необходимости.

Рыба жареная в фольге

рыба (любая, на ваш вкус) - 1 кг;

фольга для запекания;

соль, специи - по вкусу;

масло растительное - для смазывания;

лимонный сок.

Читайте такжеСмузи для похудения - 5 рецептов эффективных детокс-напитковРыбу промыть, очистить и нарезать кусочками. По желанию можно купить филе. Смазать маслом, выложить на фольгу. Посолить, посыпать специями, сбрызнуть лимонным соком.

Если вам позволяет этап диеты, то можно к блюду добавить репчатый лук или помидор.

Завернуть рыбу в фольгу, выложить на сухую сковороду. Накрыть крышкой, готовить 7 минут на среднем огне, периодически переворачивая. Подавать блюдо горячим.

Салат из печени диетический

печень (отварная или жареная) - 150-200 гр;

морковь вареная - 1-2 шт;

яйца - 2-3 шт;

лук репчатый - 1 шт;

зелень - по вкусу;

майонез по Дюкану - 100 гр.

Печень приготовить удобным для вас способом. Яйца с морковью отварить и очистить. Лук очистить, нарезать кубиками. Залить кипятком и оставить на 5 минут. Затем воду слить, промыть холодной. Такая процедура нужна, чтобы убрать резкий вкус и запах лука.

Печень, морковь и яйца натереть на терке. Смешать с луком и нарезанной зеленью. Добавлять майонез только перед подачей на стол.

Тыквенные лепешки по Дюкану

запеченная тыква - 350-400 гр;

яйцо - 1 шт;

крахмал или мука из овсяных отрубей - 5 ст.л;

соль - 1\3 ч.л;

заменитель сахара - по вкусу;

ваниль - 0.5 ч.л.

Запеченную тыкву натереть на терке, добавить соль, яйцо, заменитель сахара, крахмал (или муку из отрубей). Смесь перемешать, в это время разогреть сковороду с маслом. Выложить столовой ложкой порционные оладьи. Когда каждый из них на 2\3 пропечется - перевернуть и жарить до готовности.

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Автор: Кристина Кащавцева